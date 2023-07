Ante el retraso en las obras de los escenarios para los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023, que varias veces han advertido órganos de control, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Sistema Nacional del Deporte y al Gobierno para que unan esfuerzos y cumplan el cronograma.



Estos juegos están programados para inaugurarse el 11 de noviembre, pero los retrasos en varios escenarios ponen en duda si lograrán estar listos a tiempo.

Carlos Camargo, defensor del Pueblo. Foto: Defensoría

"El atraso en la construcción de escenarios para estos juegos que se se harán en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca, alertado por la Procuraduría y la Contraloría, representa una grave amenaza para el derecho al deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre de los deportistas de alto rendimiento en el país", aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.



El jefe del organismo de derechos humanos señaló que desde la Defensoría Delegada para la Protección del Derecho al Deporte asistirán a las mesas de seguimiento que comenzarán en agosto en los departamentos que presentan mayor retraso.



"La idea es reducir el riesgo de que las obras no estén listas para poder realizar los Juegos Nacionales y aunar todos los esfuerzos para su realización en condiciones óptimas y con las garantías de seguridad necesarias", afirmó Camargo.



En ese sentido, el defensor dijo que seguirán monitoreando el cumplimiento de los acuerdos que permitan la entrega satisfactoria de los escenarios.



“Hay que sobrepasar las dificultades para que las justas se celebren en la fecha programada; así, se les cumple no solo a los deportistas, que llevan cuatro años preparándose con esfuerzo y dedicación, sino a sus familias, que todo el tiempo los alientan a no desfallecer”, concluyó el Defensor del Pueblo.





