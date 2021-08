Defensoría advierte por situación de madres con hijos pequeños en cárceles

Tras visitar la cárcel de mujeres El Buen Pastor, en Bogotá, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, pidió mejorar las condiciones para las madres y sus hijos menores de 3 años que viven con ellas en prisión, tras un informe de la entidad que constató que hay falencias en la atención psicosocial y de psiquiatría, en visitas de salud, y en estrategias efectivas de prevención al consumo de sustancias psicoactivas.



(Le puede interesar: El programa para capacitar en derechos humanos a miembros del Esmad)

"En los centros penitenciarios existen deficiencias para avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres y de sus hijos menores de 3 años que allí conviven. Tanto las mujeres gestantes como las madres que conviven con sus hijos en centros de reclusión requieren una atención especial”, advirtió Camargo.



Durante la presentación del informe ‘Mujeres gestantes, madres y niños y niñas que viven con ellas en prisión’, realizado por la Defensoría y en el cual se describe la situación de derechos humanos de esta población se advierten dificultades para el acceso a la salud, pues se realizan brigadas cada 3 o 6 meses, lo que no garantiza una adecuada y oportuna atención.



De acuerdo con el documento, en la actualidad hay 25 mujeres gestantes y 48 madres que conviven con sus hijos menores de 3 años en ocho centros carcelarios del país. Además, otras tres mujeres son madres lactantes y están en detención domiciliaria pues sus hijos tienen menos de seis meses.

(Lea también: Defensoría pedirá a Corte IDH medidas cautelares para capturados en Haití)

El 64 por ciento de las mujeres gestantes, lactantes y no lactantes están entre los 18 y 27 años de edad, el 60 por ciento de ellas, además, son analfabetas. Así mismo, se encontró que el 46,6 por ciento señaló sentir depresión, el 26 por ciento es adicta a sustancias psicoactivas y un 20 por ciento padece trastornos de bipolaridad.



“El informe de la Defensoría muestra que los centros penitenciarios no cuentan con un equipo psicosocial y de psiquiatría que cubra las necesidades básicas en salud mental de las mujeres gestantes y madres y no existen estrategias efectivas de prevención al consumo de sustancias psicoactivas”, manifestó el Defensor del Pueblo.



En el informe también se evidenció que en los centros de reclusión predominan las rupturas en los vínculos familiares y sociales, que impiden la realización de procesos de reinserción social positivos. Por ejemplo, el 69 por ciento de las mujeres afirmó tener una relación cercana con sus mamás pero no con otros familiares, a lo que se suma que los niños y niñas en prisión no tienen un vínculo estrecho con su familia nuclear y extensa.

(También le puede interesar: 39 % de alertas de Defensoría en Antioquia advierten de riesgo para ex-Farc)

Por otra parte, el documento señala que, pese a que el 57,1 por ciento de las mujeres dijo tener acceso a métodos anticonceptivos, había un desconocimiento generalizado sobre el contenido de los derechos sexuales y reproductivos, particularmente sobre enfermedades de transmisión sexual, métodos de prevención y acceso a métodos anticonceptivos.



Finalmente, la Defensoría del Pueblo hizo una serie de recomendaciones al Ministerio de Salud, al Fondo de Atención en Salud para la Población Privada de la Libertad, al Inpec, la Uspec y al ICBF para mejorar las condiciones para las mujeres y menores de edad que viven con ellas en las cárceles.



Es así como se pidió diseñar estrategias para la atención al consumo de sustancias psicoactivas, con enfoque diferencial, rediseñar la estrategia de las brigadas de atención por pediatría que se realizan en los centros penitenciarios, garantizar un adecuado estado de la salud mental de las mujeres gestantes, madres lactantes y madres no lactantes y garantizar el cumplimiento de los requerimientos del desarrollo infantil en establecimientos de reclusión, entre otras.

justicia@eltiempo.com