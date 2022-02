Con nuevas herramientas para trabajar con elementos materiales probatorios digitales, la Defensoría del Pueblo espera mejorar la defensa técnica que ejerce de la personas en situación de vulnerabilidad que acuden a los servicios jurídicos en el área penal.



Así lo aseguró el defensor, Carlos Camargo Assis, al indicar que el organismo estrena un Laboratorio Forense de Evidencia Digital que permitirá buscar, identificar, recolectar, examinar, analizar y preservar los elementos de carácter digital, como chats, fotos, videos, correos electrónicos, ente otros, que se usarán en los procesos judiciales.

El laboratorio forense tiene 8 estaciones de informática que pueden procesar al mismo tiempo más de 60 terabytes de información, lo cual, explicó la entidad, significa que podría analizar información de 10.000 dispositivos móviles a la vez.



Además, el software permite analizar interceptaciones telefónicas, videos o fotografías borrosas, recuperar información borrada de cualquier dispositivo (computador, celular, cámara, etc.), procesar información de un chat de cualquier red social o página web, analizar imágenes de cámaras de video de vigilancia y revisar cualquier tipo de dispositivo digital.



Este espacio fue puesto en funcionamiento con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y, según la Defensoría, reforzará la defensa técnico-científica de aquellos ciudadanos que no tienen recursos para pagar un abogado, y así garantizar los derechos de igualdad en materia de equipamiento de software y hardware de los defensores públicos frente a los entes de investigación, instrucción y juzgamiento en el marco de los procesos penales.



“Con estas nuevas instalaciones y equipos, la Defensoría se incorpora de lleno en la era digital y continúa con su proceso de modernización para consolidarse en una Defensoría 5.0, con todo el rigor de su misión constitucional en la defensa de los derechos y garantías de las personas en situación de vulnerabilidad”, afirmó Camargo.



Ahora, los defensores públicos podrán disponer de una gran capacidad frente a elementos materiales probatorios de carácter digital que pueden usar como soporte en sus procesos judiciales.



Para el defensor Camargo, no es suficiente que haya acceso a la justicia si no hay condiciones de equidad en el sistema, "por ello resulta fundamental contar con este tipo de avances porque generan un control de calidad mutuo entre la Fiscalía, como ente acusador, y la Defensoría Pública, lo que redunda en una mejor administración de justicia".



Precisó que el laboratorio forense fue diseñado para operar 7/24 de forma ininterrumpida, y que todos los ciudadanos representados por el Sistema Nacional de Defensoría Pública podrán acceder a los servicios a través de su defensor público, quien realizará una solicitud por medio de una misión de trabajo.



“Esta es una forma clara de materializar el acceso a la administración de justicia de los beneficiarios del servicio. Porque en la Defensoría del Pueblo nos une la tecnología, nos une la justicia, nos unen los más vulnerables, nos unes sus derechos”, concluyó el Defensor del Pueblo.

