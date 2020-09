Tenga en cuenta: mitos y realidades sobre la declaración de renta

Antes de saber qué significa declarar renta y cuáles son los mitos y verdades sobre el tema es necesario saber qué es el impuesto sobre la renta.



El impuesto sobre la renta es un cargo que las personas naturales, sean empleados o independientes, deben pagar al Estado teniendo en cuenta sus ganancias, salarios, comisiones y otros ingresos generados durante un año.

Dicho esto, la declaración de renta es, básicamente, la información que usted debe presentar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) para que se haga el cálculo del valor que debe pagar de impuesto sobre la renta, basándose en su situación financiera.



La declaración de renta se presenta teniendo en cuenta las transacciones económicas del año anterior. Es decir que en el 2020 su declaración de renta es elaborada con los movimientos realizados durante todo el 2019.



En medio de la contingencia que vive el país, los contribuyentes tendrán la oportunidad de realizar este proceso a través de medios virtuales, tales como plataformas digitales que ayuden a resolver desde casa todas las inquietudes alrededor de este procedimiento, que por años ha generado muchas dudas.



Simón González y Andrés Vélez, CEO de Tributi.com, plataforma colombiana de declaración de renta en línea, responden dudas frente al tema.

¿Declarar renta equivale a pagar impuestos?

Falso. El impuesto se paga sobre los ingresos y la obligación para presentar la declaración de renta puede venir de otro indicador como: bienes, transferencias, compras y gastos.



Si sus ingresos no son muy altos es probable que el impuesto a pagar sea 0 y si la empresa le hizo muchas retenciones en la fuente, puede quedar hasta con saldo a favor.

2. ¿Para declarar renta se necesita un contador o la firma de un contador?

Falso. Una persona natural que no sea gran contribuyente no necesita presentar una declaración de renta firmada por un contador.



¿Puedo 'bajar' el impuesto a pagar en mi declaración?

Depende. La declaración se hace sobre lo que sucedió en el año anterior, entonces, no se puede modificar lo que ya pasó. Lo que se puede hacer es asegurarse de incluir todas las deducciones a las que se tiene derecho según lo que se hizo el año anterior.



Por ejemplo, aportes a pensiones voluntarias, medicina prepagada, dependientes, entre otros. Estas deducciones reducen el valor del impuesto a pagar y están contempladas dentro del estatuto tributario.



Cualquier 'mejora', más allá de deducciones legales, sería una práctica por fuera de la ley, explican los expertos.



Sin embargo, sí hay maneras de planear y reducir el impuesto de 2020 (que se declara y paga en 2021) y precisamente se basa en tomar acciones para que el año entrante uno tenga derecho a más deducciones en su impuesto de renta.

¿Si declaro más bienes o un patrimonio mayor se aumenta el impuesto a pagar?

Salvo unas pocas excepciones, no. El impuesto de renta se calcula sobre los ingresos y no sobre el patrimonio, por lo que tener un patrimonio mayor en la declaración de renta, en general no aumenta el impuesto a cargo.

¿Debo declarar las cesantías recibidas como ingreso?

Sí, se declaran como un ingreso en la declaración de renta. Este valor sale en el certificado de ingresos y retenciones que debe entregar el empleador. Dependiendo del ingreso salarial durante los últimos 6 meses, este valor podrá afectar el impuesto a pagar o ser considerado como renta exenta.

¿Qué pasa si la información exógena reportada por terceros en la Dian no concuerda con la realidad?

Debe guiarse por la realidad de lo que sucedió el año anterior. La Dian advierte que puede haber inconsistencias en la información reportada por terceros y, por eso, lo más importante es que en su declaración de renta se indique la información tal cual sucedió, no que concuerde con la exógena.

¿Me pueden multar por no declarar renta?

Sí. Si no presenta la declaración de renta teniendo la obligación de hacerlo, más adelante deberá presentarla y pagar una sanción por hacerlo fuera del plazo.



Esa sanción tiene un monto mínimo de $350.000 y aumenta cada mes un valor correspondiente al 5% del impuesto a cargo.







Además, se pueden generar intereses de mora sobre el impuesto por pagar con retraso.

¿Quiénes deben declarar renta?

Es importante aclarar que no todas las personas naturales están obligadas declarar renta.



La norma establece que no están obligados a declarar renta los asalariados que no sean responsables del impuesto a las ventas (IVA), cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un 80% de pagos originados en una relación laboral.



Todas las personas naturales que cumplan con alguna de las siguientes condiciones deben declarar el impuesto sobre la renta durante el 2020:



- Que el patrimonio bruto al término del año gravable 2019 sea igual o superior a $154.215.000.



-Que los ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a $47.978.000.



-Que los consumos mediante tarjeta de crédito sean iguales o superiores a $47.978.000.



-Que el valor total de las compras y consumos sean igual o superior a $47.978.000.



-Que el valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superior a $47.978.000.



La fecha para que una persona natural declare renta depende del número de la cédula de ciudadanía. Los plazos máximos comenzarón el pasado 11 de agosto e irán hasta el próximo 21 de octubre.

