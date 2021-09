En este episodio de Consultorio Jurídico hablamos con una contadora pública experta en la Declaración de Renta en Colombia, para qué sirve, como presentarla, ante quien se debe presentar y mucho más.

¿Cómo sé si tengo que declarar renta este año?

​

Para saber si se está obligado a presentar declaración de renta por el año 2020, se deben tener en cuenta los siguientes indicadores:



a) Que su patrimonio bruto, no supere 4.500 UVT ($160.231.500)

b) Que sus ingresos brutos, no superen 1.400 UVT ($49.849.800)

c) Que durante el año no haya tenido consignaciones superiores a 1.400 UVT

($49.849.800).

d) Que durante el año el consumo con tarjeta de crédito no supere 1.400 UVT

($49.849.800)

e) Que las compras durante el año no superen 1.400 UVT, ($49.849.800)

La persona debe cumplir con todos los indicadores, si supera alguno deberá

presentar la declaración de renta.



¿Cómo se determina cuanto se debe pagar por la declaración de renta?



La norma tributaria tiene establecido un procedimiento, para depurar la renta del contribuyente, lo que le permite establecer la base gravable.



Las personas naturales lo deben hacer por el sistema cedular, es decir de acuerdo a las normas fiscales vigentes en Colombia, se deben establecer las rentas correspondientes a la cédula general, cédula de pensión y cédula de dividendos. Una vez se efectúe el anterior procedimiento, se determina el impuesto a cargo del contribuyente.



¿Qué me puede pasar si no hago la Declaración de Renta?



Hacer la declaración de renta es un proceso que debe culminar con presentarlo ante la Dian, unidad encargada de administrar este impuesto a nivel nacional. Si un contribuyente no presenta la declaración de renta estando obligado a ello, La Dian le puede aplicar la sanción por extemporaneidad de acuerdo al artículo 641 del Estatuto Tributario, el cual dice que se cobrará una sanción del 5% por mes o fracción de mes sobre el impuesto a cargo del contribuyente.



Si el contribuyente no tiene impuesto a cargo la sanción será 0.5 % sobre los ingresos brutos del contribuyente y si no tiene ingresos la sanción será del 1% sobre el patrimonio líquido del contribuyente del año inmediatamente anterior.

REDACCIÓN CONSULTORIO JURÍDICO