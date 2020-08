‘Una cosa es la justicia en centros urbanos y otra, fuera de ahí’

Cada día de este año han sido sancionados más de dos abogados en el país por faltas disciplinarias, y más de 15 a la semana, según cifras de la Sala Disciplinaria de la Judicatura, que hasta el 11 de agosto reportaba 507 sanciones a abogados.



Por otro lado, la pandemia de coronavirus ha revelado la necesidad de virtualización de la justicia en Colombia, entre otras cosas. Luquegi Gil Neira, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Antioquia, habló sobre la formación que reciben los abogados en el país y los vacíos por llenar en ese aspecto.

(Lea también: ‘Creo que los congresistas no conocen la realidad de la justicia’: presidente colegio de penalistas)

¿Es suficiente la formación que reciben los abogados para responder a los retos actuales de la justicia?

​

La educación en Colombia no es uniforme en el campo del derecho, hay facultades con grados muy diferentes de formación, esa es una primera precisión.



En segundo lugar, hay muchas facultades que tienen muy buena preparación, pero hoy hay un cambio tecnológico y un cambio en la forma de pensar del derecho en Colombia; aunque en lo último muchas facultades han avanzado, en el tema de incorporar el cambio tecnológico y adaptarlo a las realidades del derecho nos falta bastante.



Otro aspecto que también nos falta es entender la realidad del derecho en toda Colombia porque una cosa es el modelo de justicia o el derecho que opera en los grandes centros urbanos, donde normalmente están las grandes facultades de derecho, y otra fuera de ahí; creo que hay una brecha entre la ruralidad y lo citadino.

Otro aspecto que también nos falta es entender la realidad del derecho en toda Colombia porque una cosa es el modelo de justicia en los grandes centros urbanos, y otra fuera de ahí FACEBOOK

TWITTER

Cada día se sancionan más de dos abogados en el país, ¿está fallando algo en la formación ética?

​

La reflexión ética es una asignatura pendiente en todas las facultades de Derecho, pero precisando que no se trata de dar una materia de ética, sino de que a través de todo el proceso de cinco años en una universidad los estudiantes se impregnen de esa formación.



También hay que revisar el alto número de facultades de Derecho del país y la calidad de los programas que se imparten, así como mirar los valores que se van incorporando en la formación de cada facultad. No se trata de formar abogados por cantidades y entregar cartones, sino de que efectivamente estemos cumpliendo la tarea de formar profesionales con el mayor sentido de humanidad y justicia.

(Le puede interesar: El juzgado civil de Medellín que está a la vanguardia tecnológica)

¿Cuáles deben ser los principios que rigen la profesión de un abogado?



La honestidad, la imparcialidad, la rectitud y el sentido de lo humano.



En Colombia hay un déficit de más de 50 jueces por cada 100.000 habitantes. Esto, por un lado, es por falta de presupuesto, pero ¿también será que los abogados no quieren ser jueces?



Es paradójico, Colombia es uno de los países con una tasa más alta de abogados por población, pero tiene un déficit de jueces, lo que indica que obviamente la congestión va a seguir en la medida en que tengamos más abogados demandandos y menos jueces ejerciendo.



Pero no es un asunto de que los abogados no quieran ser jueces, sino que los puestos para ser juez en Colombia son muy pocos. Eso lo evidencian los concursos para ser juez de la Rama Judicial, son miles los abogados que se presentan. Sí hay una aspiración muy importante pero tenemos una dificultad estructural en la justicia para poder que los que determinan justicia sean muchos más y cubran las necesidades de Colombia.

Luquegi Gil Neira, decano de la facultad de derecho Universidad de Antioquia. Foto: Universidad de Antioquia

¿Hay vacíos en la formación que tienen los jueces hoy?



Hay un aspecto importante y es la formación del juez como tal. Nosotros podemos formar muy bien en el derecho, pero la formación del juez implica unas habilidades adicionales, por ejemplo, competencias en materia de interpretación judicial, de administración de la justicia, en valores, filosofía... Creo que ahí hay un vacío que nos falta por llenar en términos de diseñar programas de formación de alto nivel dirigidos específicamente a jueces.



¿Cómo debe estar formado un juez para responder a las necesidades jurídicas del país?



Se requieren tres cosas fundamentales: un conocimiento muy técnico y profundo del derecho; en segundo lugar, tiene que tener un conocimiento muy profundo del contexto colombiano; los jueces tienen que conocer las realidades colombianas; y en tercer lugar, sobre todo la formación humanística y ética, no se puede olvidar que un juez imparte justicia, que es un valor esencial en una democracia y en una sociedad.

Otras notas de Justicia que pueden interesarle:

-La batalla por 13 baldíos en poder de familia de embajador



-¿Por qué volvieron a enviar caso de Dilan Cruz a la Justicia Militar?



-La firma de la paz no frenó la desaparición forzada en el país

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com