Estos son los dos más grandes estafadores colombianos

Mientras que David Murcia estafaba a través de 'pirámides ilegales', Juan Carlos Guzmán cambiaba de identidad, se hacia pasar por hijo de una princesa alemana o de diplomático español, para robar y obtener lujos. Dos colombianos con algo en común: obtener más de un millón de dólares en actividades delictivas.

Estas son sus historias y sus conductas delicitvas:

David Murcia Guzmán

El abogado De la Espriella fue apoderado de la firma DMG, pero después, en 2008, renunció a esa defensa tras darse cuenta de que la empresa desfalcó a miles de colombianos. Foto: Felipe Caicedo / Archivo EL TIEMPO.

Nació en Ubaté, Cundinamarca, en 1980. Terminó sus estudios de secundaria en Bogotá, ciudad en la que posteriormente trabajó como empacador en una pastelería. Hasta el 2004 se dedicó a la promoción de videos, labor en la que ganaba 309.000 pesos. También fue camarógrafo y director de producciones televisivas colombianas.



En 2005 fundó en Bogotá la empresa Grupo DMG S. A. Según la Fiscalía, entre 2007 y 2008, Guzmán recaudó cerca de 2.000 millones de dólares a través de su compañía. Sus 'pirámides' dejaron más de un millón de personas afectadas.



En noviembre de 2008 fue capturado. En enero del año siguiente fue extraditado a Estados Unidos. Permaneció hasta junio de 2019 en este país y luego fue deportado a Colombia para cumplir la pena correspondiente a los delitos de lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de

dinero.



Actualmente cumple una pena de 22 años y 10 meses de cárcel en la prisión Tramacúa, de Valledupar.

Juan Carlos Guzmán

Fue comparado con el protagonista de 'Atrápame si puedes' por su habilidad para suplantar personajes. Foto: Archivo

Este colombiano fue reconocido como el ‘Rey de la Estafa’, e incluso el periódico The New York Times lo comparó con el protagonista de la película Atrápame si puedes, en la que Leonardo Di Caprio encarna a un suplantador de identidades.



Nació en Roldanillo, Valle del Cauca, el 26 de junio de 1976. A sus 16 años viajó hacia Miami a bordo de la rueda de aterrizaje de un avión.



Cuando llegó a la ciudad se hizo pasar como huérfano en busca de oportunidades, lo que hizo que los ciudadanos de La Florida lo ayudaran. En agosto de 1994 fue deportado a Colombia, y cuando regresó al país se presentó como sobrino de una ex primera dama y ante los medios de comunicación imitó voces y suplantó diferentes personas.



Guzmán, políglota que habla seis idiomas, fue el estafador colombiano más buscado en el mundo. Aún se desconocen las circunstancias de su captura. Según Le Parisien, diario francés, en 2016, fue hallado culpable por robar joyas de más de 217.000 euros. En 2012 fue entrevistado por la Revista Bocas a la que le aclaró que él no era un delincuente.



"No, no me arrepiento para nada. En mi trabajo solo he robado a millonarios, nunca a gente pobre. No veo nada de malo en eso. He disfrutado haciéndolo y gracias a ello he paseado por medio mundo. Así que por qué habría de arrepentirme", argumentó.



