Dudas del gremio médico por inminente nombramiento de empresario de la coca en el FNE

Tras varios meses de vacancia, el Gobierno tiene listo su nombramiento en una entidad clave para la regulación de sustancias monopolio del Estado, como los medicamentos opiáceos y el cannabis medicinal, pues fue publicada la hoja de vida de David Curtidor Argüello en la página de la Presidencia para convertirse en el nuevo director del Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE).



Este Fondo, que depende del Ministerio de Salud, es de vital importancia para la regulación y distribución de medicamentos paliativos -muchos opiáceos- para tratamientos del dolor. En cuanto al cannabis medicinal, el FNE gestiona los cupos para la fabricación de derivados de cannabis.

Así mismo, la industria del cannabis medicinal depende del FNE para tener los permisos de exportación de sus productos. Y si, como lo propuso el Gobierno en su nueva política de drogas, Colombia avanza en la regulación de los usos no psicoactivos de la hoja de coca, el control también pasará por ese fondo.



Sin embargo, hay dudas entre el gremio médico por el nombre que llegaría a esta entidad, pues si bien Curtidor conoce la industria de la coca, como cofundador de Coca Nasa, empresa indígena pionera en la comercialización de productos derivados de la hoja de coca, tiene escasa experiencia en temas técnicos de regulación de sustancias de control y de medicamentos de este tipo.



Tampoco tiene mucha experiencia en el sector público pues su hoja de vida señala que tiene 0 años y 0 meses de experiencia como “servidor público”, aunque registra 22 años y 10 meses como empleado del sector privado, y 7 meses como trabajador independiente.



Su cargo actual, según su currículum, es como contratista de la Dirección de Sustitución de Cultivos de la Agencia de Renovación del Territorio, a la cual llegó el 23 de febrero pasado. Además, registra 22 años de experiencia como “gerente (administrador)” de Ecoca Ltda, que es Coca Nasa. También se registra que fue asesor del Ministerio de Salud entre 1995 y 1996, y asesor de la Alcaldía de Páez (Cauca) entre enero y junio de 1994.

Las preocupaciones

Necesitamos un perfil fuerte frente a las necesidades del país, y que el FNE esté bien integrado al sistema de salud. Los medicamentos paliativos son medicamentos esenciales: doctora Rodríguez

La doctora Luisa Rodríguez, de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, señaló que como profesionales de la salud que trabajan con medicamentos controlados esperan que al cargo de director del FNE llegue una persona con un perfil sólido que tenga conocimiento sobre las necesidades del país en este tipo de sustancias reguladas para que el Fondo esté bien integrado al Sistema de Salud y los pacientes que requieren medicamentos paliativos puedan acceder a ellos sin barreras.



“Necesitamos un perfil fuerte frente a las necesidades del país, y que el FNE esté bien integrado al sistema de salud. Los medicamentos paliativos son medicamentos esenciales, la Organización Mundial de la Salud dice que parte del alivio del sufrimiento depende de tener disponibilidad de medicamentos, y el país viene teniendo dificultades de abastecimiento en varias regiones desde hace años”, comentó.



Rodríguez añadió que “todos los colombianos tenemos derechos cuidados paliativos y todos debemos poder tener disponibilidad de medicamentos que son monopolio del Estado”, al indicar que el hecho de que históricamente en algunas regiones no haya mucha disponibilidad de estas medicinas no quiere decir “que no haya personas que los necesiten”.





