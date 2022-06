Este martes la Procuraduría informó que se levantaba la suspensión provisional de tres meses que le había impuesto hace algunas semanas al alcalde de Ibagué, Andrés Hurtado, y a los alcaldes de San Juan Nepomuceno (Bolívar), Wilfrido Alfonso Romero Vergara, y de Timaná (Huila), Marco Adrián Artunduaga, por presunta participación en política.



Pese a ello, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, sigue suspendido provisionalmente de su cargo también por presunta intervención en elecciones.



La explicación para levantar las medidas a unos, dijo el Ministerio Público, es que ellos fueron suspendidos por expresar su apoyo a Federico Gutiérrez, quien ya no se encuentra en la contienda electoral.

De acuerdo con el órgano de control, en las elecciones del pasado 29 de mayo pasaron a segunda vuelta presidencial Rodolfo Hernández y Gustavo Petro, pero no Gutiérrez, quien era la figura a favor de quien, presuntamente, se habían manifestado los suspendidos alcaldes de Ibagué, San Juan Nepomuceno y Timaná.



Así, en el caso de Hurtado, la Procuraduría expuso puntualmente que "bajo el nuevo marco fáctico en el cual Federico Gutierrez ya no es candidato a la presidencia de la república, es procedente levantar la medida de suspensión provisional impuesta toda vez que la razón de hecho que permitía la posibilidad de reiteración de la conducta ha desaparecido".



Lo mismo que en los casos de Romero y Artunduaga, para los que la Procuraduría señaló que se concluyó que era necesario levantar la medida, pues esa decisión se fundamentó en su momento en una presunta participación en actividades políticas a favor del entonces candidato Gutiérrez, quien ya no se encuentra en la contienda electoral y “por ende, los presupuestos sustanciales para mantener la medida por una posible reiteración de la falta desaparecieron”.



Sin embargo, esto no sucede en el caso de Daniel Quintero, puesto que él fue suspendido por haber expresado, presuntamente, su apoyo al candidato Gustavo Petro, quien sí sigue en la carrera para llegar a la Casa de Nariño.



En ese sentido, si bien la Procuraduría no se ha pronunciado directamente sobre su caso, es claro que las consideraciones que aplicaron para levantar las suspensiones de los demás alcaldes no aplican en su caso.

