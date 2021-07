¿Qué hace ante un conflicto? Dane revela cómo se resuelven en el país

Solo el 30 por ciento de las personas que sufrieron hurtos, riñas o extorsiones entre enero de 2018 y diciembre de 2019 denunciaron estos delitos.



Este es uno de los principales hallazgos del módulo de problemas, desacuerdos, conflictos o disputas de la Encuesta de Convivencia y Seguridad ciudadana 2020, aplicada por el Departamento Nacional de Estadística (Dane) a 40.368 hogares y 129.709 personas.



(Le puede interesar: ¿Qué hay detrás del aumento de homicidios en lo que va del año?)

El módulo indagó en los problemas justiciables y necesidades jurídicas de personas mayores de 18 años en el país, y arrojó detalles clave sobre qué acciones toma la población para resolver sus conflictos y qué tan eficientes son las rutas que elige para hacerlo, desde afectaciones por crímenes, pasando por quejas en servicios de salud o pensiones, hasta desacuerdos que se generan entre vecinos.



Para Juan Daniel Oviedo, director del Dane, los resultados de la encuesta son “muy valiosos” para cumplir con el objetivo trazado por el Ministerio de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación de reformular el modelo de justicia y pasar a uno centrado en el ciudadano.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Daniel Oviedo, director del Dane. Foto: RODRIGO SEPÚLVEDA. EL TIEMPO

Durante la presentación del informe, Oviedo resaltó que entre 2018 y 2019 más de 6 millones de personas experimentaron un problema, conflicto o disputa en el país. En las zonas rurales, el 11.7 por ciento de los encuestados tuvieron al menos una de estas situaciones, mientras que las ciudades las padeció el 18,6 por ciento.



(Además: Así fue capturado Lopera, el señalado abusador de niños de Medellín)

Delitos representan la mayor afectación

De 8.267 problemas reportados, el factor con mayor número de registros (3.814) está asociado a afectaciones derivadas de delitos: estas representan el 46 por ciento del total.



En segundo lugar están los desacuerdos o conflictos relacionados con los servicio de salud, pensiones o riesgos laborales, que representa el 11,7 de los reportes, con 3.814 casos. De estos inconvenientes, el 41 por ciento tiene que ver con servicios básicos (como citas o autorizaciones), y el 32 por ciento, con demoras en la atención.



Por tipo de problema, el tercero más recurrente tiene que ver con el consumo de productos (8.3 % de los 8.267 casos), seguido de los líos con servicios públicos domiciliarios (7.57 % del total), y conflictos entre vecinos (6.2 %).

(En otras noticias: Caso Uribe: Corte no reconoce como víctima a Gonzalo Guillén)



De acuerdo con el Dane, la principal causa de las 520 disputas registradas entre vecinos está relacionada con ruidos, malos olores y basuras (el 58,9 por ciento del total). A esto le siguen los problemas por mascotas (14,5 %), por chismes o rumores (14,2 %) y daños en los inmuebles (4,9 %).

Facebook Twitter Linkedin

Según el Dane, solo el 69 % de las víctimas de delitos en 2019 no denunció. Foto: Infografía EL TIEMPO, con información del Dane.

¿Cómo resuelven sus conflictos los colombianos?

Otro de los resultados clave de la encuesta está ligado al uso de canales institucionales para resolver los conflictos. En una escala de 0 a 10, el 83,9 % de quienes reportaron problemas eligieron un umbral de afectación superior a 5 (de hecho, la mayoría –30,5 %– seleccionaron el máximo nivel de afectación: 10).



Esto contrasta con la ruta de los encuestados para solucionar estas situaciones: el 44 % no hizo nada, el 35 % acudió ante una institución o autoridad, el 19 % trató de llegar a acuerdos con quien tuvo el problema, el 0,6 % actuó de forma violenta, y el 0,12 % acudió a un actor ilegal. Es decir, aunque a 8 de cada 10 colombianos les generaron afectaciones notables sus problemas, solo 3 de cada 10 tomaron rutas institucionales para resolverlos.

(Siga leyendo: Consejo de Política Criminal dice 'no' a un proyecto antivandalismo)



Del grupo que lo hizo, el 29 % dijo que la autoridad a la que le reportó el inconveniente no hizo nada; el 28 %, que el caso no se ha resuelto o sigue en trámite; el 22 %, que se produjo una decisión; el 12,1 % que se llegó a un acuerdo; y el 7,1 %, que tomó la decisión de no continuar con la solicitud o trámite ante la entidad.



En cuanto a las personas que simplemente no hicieron nada para resolver el conflicto, el 32 % argumentó que no era un problema importante o no valía la pena; el 20 %, que solucionar el problema tomaba demasiado tiempo; mientras que el 16 % dijo no confiar en las autoridades estatales.



En general, los hallazgos sobre la resolución de problemas, desacuerdos, conflictos o disputas reportadas por mayores de edad en el país dejan un panorama desalentador: a nivel nacional, el 76,7 por ciento de las situaciones no tuvo solución.



justicia@eltiempo.com