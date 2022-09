Hoy, las mujeres que integran el cuerpo de oficiales de la Policía Nacional, que tienen carreras de entre 20 y 30 años en la institución, están recogiendo los frutos de su trabajo y dedicación, pues 16 de ellas hacen parte de la cúpula de la institución, empezando por la actual subdirectora, la general Yaqueline Navarro Ordóñez.



Es la primera vez en la historia de la Policía que se encuentra tan alto número de mujeres en cargos operativos, desde direcciones, comandantes de departamento, metropolitanas y escuelas. Esto no por falta de oportunidades, sino porque es un proceso de formación dentro de la institución.



De hecho, las mujeres en la Policía, desde la base de la institución, las auxiliares, las patrulleras y las del nivel ejecutivo, realizan labores en pro de la ciudadanía y sobresalen en las actividades de vigilancia, entre otras muchas otras acciones operativas.



Y desde que asumió como director de la Policía el general Henry Sanabria Cely, se potenció la presencia de las mujeres en la institución.



“El direccionamiento que ejercen las mujeres es el resultado de más de cinco décadas, donde hemos recibido la misma formación, educación y entrenamiento; en concordancia, hoy todas tenemos las capacidades para liderar las unidades policiales con el pleno compromiso y entrega para servir y proteger a los ciudadanos y a nuestros policías en el marco de la constitución y la ley”, aseguró a EL TIEMPO la general Yaqueline Navarro.



¿Quiénes son y cuál es su hoja de vida?

Estas son las hojas de vida de las oficiales que están en la cúpula de una institución, que cumple 130 años de historia.



La general Yackeline Navarro Ordóñez, con 30 años en la institución, fue nombrada el 12 de agosto por el presidente Gustavo Petro como subdirectora de la Policía, la tercera mujer en ocupar dicho cargo.



Navarro inició su carrera como administradora policial en 1992, al culminar su formación en la Escuela de Cadetes General Santander, como integrante del curso 062.



La oficial ha desempeñado varios cargos en el Atlántico, Meta, Antioquia, y ciudades como Medellín y Bogotá, y destacó que está casada y también ha estado al pendiente de su familia.



Estuvo en la dirección de Bienestar Social y fue directora de Incorporación, por mencionar algunos de sus cargos.

General Sandra Patricia Hernández. Foto: Policía Nacional

La general Sandra Patricia Hernández Garzón es la directora de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), lleva 29 años en la institución, terminó su formación como oficial en 1993.



Está casada y tiene tres hijos, es administradora policial, especialista en seguridad y especialista en investigación de accidentes de tránsito.



Ha trabajado en la Metropolitana del Valle de Aburrá, Metropolitana de Bogotá, en el departamento de Policía de Cundinamarca, en la Policía Judicial (Dijín), en la dirección de Carabineros y en la dirección de Tránsito y Transporte.



En su hoja de vida cuenta con 133 felicitaciones y 49 condecoraciones.

Coronel María Elena Gómez Foto: Policía Nacional

La coronel María Elena Gómez Méndez es la directora de Incorporación, lleva 30 años de servicio y se graduó como subteniente en 1992.



Está casada y es madre de dos hijos. Es profesional en criminalística, administradora de empresas, administradora policial y especialista en seguridad.



Se ha desempeñado en diferentes cargos en la Policía de Risaralda, Metropolitana de Bogotá, dirección de Planeación, dirección Instituto de Seguridad y Bienestar Familiar, dirección de Sanidad, Escuela de Estudios Superiores de Policía, dirección de Bienestar Social, dirección Administrativa y Financiera, dirección Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula), dirección Antinarcóticos, Escuela de Cadetes General Santander y la dirección Nacional de Nacional de Escuelas.



En su hoja de vida se reportan 182 felicitaciones y 60 condecoraciones.

La coronel Olga Patricia Salazar, es la directora de la Dijín. Foto: Policía Nacional

La coronel Olga Patricia Salazar Sánchez es la directora de Investigación Criminal (Dijín) e Interpol, cuenta con 25 años en la institución y se graduó como oficial en 1997.



Está casada y tiene dos hijos, es abogada, especialista en servicio de Policía, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y especialista en seguridad.



Entre sus cargos se encuentra que fue la directora administrativa y financiera de la Policía, además estuvo al frente de la Escuela de Posgrados de Policía y en la Policía Metropolitana de Bogotá, la dirección de Protección y Servicios Especiales, fue Secretaría General de la institución, estuvo en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo y en la dirección Sanidad.



En su hoja de vida reposan 73 felicitaciones y 44 condecoraciones.

Coronel Rosaura Esteban Calderón Foto: Policía Nacional

La coronel Rosaura Esteban Calderón es la comandante de la Región de Policía N.° 1, lleva 27 años de servicio y se graduó como oficial en 1995.



La oficial está casada y es madre de dos hijos, es administradora de empresas, administradora policial, especialista en seguridad, y tiene un master of science in interamerican defense and security.



La coronel ha estado en la Metropolitana del Valle de Aburrá, en la Escuela de seguridad vial, en la dirección Operativa, en la Policía de Cundinamarca, en la dirección de la Escuela General Santander, Escuela de Policía Antonio Nariño, Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas García, en la dirección de Incorporación, Escuelas de Postgrados de Policía, en la dirección de Seguridad Ciudadana y en la dirección de Talento Humano.



En su hoja de vida se registran 111 felicitaciones y 34 condecoraciones.

Coronel Rubby Shirley Aguilar. Foto: Policía Nacional

La coronel Rubby Shirley Aguilar Villanueva es la directora de la Escuela de Posgrados Miguel Antonio Lleras Pizarro, tiene 26 años de servicio y es oficial desde 1996.



Está divorciada y tiene un hijo, de profesión es psicóloga y cuenta con estudios en administración policial, es especialista en gestión ambiental, especialista en investigación de accidentes de tránsito y especialista en seguridad.



Ha trabajado en la Policía de Amazonas, en la Escuela de Estudios Superiores, en la Policía de Santander, de Atlántico, en la Metropolitana de Bucaramanga, en el Área de Control Interno, en la Dirección General, así como en la Región de Policía N.° 1 y la dirección de Sanidad.



Cuenta con 161 felicitaciones y 29 condecoraciones.

Coronel Sandra Yaneth Mora. Foto: Policía Nacional

La coronel Sandra Yaneth Mora Morales es la directora del Fondo Rotatorio, con 28 años de servicio.



Está casada, tiene un hijo, y es administradora policial, administradora de empresas, especialista en seguridad y especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.



En su historia laboral se destaca que se ha desempeñado en la Policía de Meta, de Vichada, en la Metropolitana de Bogotá, en la Dirección Nacional de Escuelas, en la Inspección General, la Metropolitana de Ibagué y el departamento de Policía en Casanare.



En su hoja de vida se registran 116 felicitaciones y 35 condecoraciones

Coronel Claudia Susana Blanco. Foto: Policía Nacional

La coronel Claudia Susana Blanco Romero es la directora de la Escuela de Cadetes General Francisco de Paula Santander, con 26 años de servicio, terminó su formación como oficial en 1996.



Está casada y es madre de dos hijos, de profesión es administradora policial.



En su trayectoria se reporta que ha trabajado en la Policía de Atlántico, en la Metropolitana de Bogotá, en la Policía Bacatá, en la dirección Escuela General Santander, en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada, en la dirección de Servicios Especializados, dirección de Inteligencia, dirección de Investigación Criminal, estuvo en comisión en el Instituto Nacional Penitenciario, en la Escuela Carlos Eugenio Restrepo, en la Metropolitana del Valle de Aburrá y en la dirección de Incorporación.



Cuenta con 110 licitaciones y 39 condecoraciones.

Coronel Doris Manosalva Foto: Policía Nacional

La coronel Doris Edith Manosalva Pinto es la comandante de Policía en San Andrés y Providencia, con 26 años de servicio, se graduó como oficial en 2002.



Está soltera y cuenta con estudios en Administración de Empresas, Administración Policial y es especialista en gestión humana, especialista en seguridad y cuenta con una maestría en Dirección Estratégicas de Seguridad y Policía.



Ha trabajado en la Policía de Boyacá, en la dirección de Inteligencia, en la dirección de Protección y Servicios Especiales, así como en la Metropolitana de Bogotá, la dirección de Carabineros y Seguridad Rural y la Escuela de Policía Rafael Reyes.



Cuenta con 145 felicitaciones y 34 condecoraciones.

Coronel Yurian Romero Murte. Foto: Policía Nacional

La coronel Yurian Jeannette Romero Murte es la comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, cuenta con una trayectoria de 26 años de servicio, y se graduó como oficial en 1996.



Está casada y tiene un hijo. En cuanto a su formación profesional es administradora policial y especialista en seguridad.



En su trayectoria laboral se destaca que ha trabajado en la Policía de Magdalena, en la Metropolitana de Bogotá, además de la Escuela de Posgrados, en la Policía de Nariño, Caldas, Valle y Meta.



Además, en su hoja de vida se registran 128 felicitaciones y 36 condecoraciones.

Coronel Sandra Patricia Pinzón Foto: Policía Nacional

La coronel Sandra Patricia Pinzón Camargo es la directora de Sanidad, con 25 años de servicio, se graduó en 1997.



Es soltera y madre de una hija, de profesión es odontóloga, especialista en servicio de policía, especialista en implantología oral y reconstructiva y especialista en seguridad.



Se reseña que ha trabajado en la Policía de Santander, la dirección de Antinarcóticos, la dirección de Sanidad y la dirección Nacional de Escuelas y actualmente en la Dirección de Sanidad Policial.



En su hoja de vida se reportan 75 felicitaciones y 19 condecoraciones.

​

Coronel Diana Constanza Torres Foto: Policía Nacional

La coronel Diana Constanza Torres Castellanos es la subjefe del área de Relaciones y Cooperación Internacional, es piloto de avión, con 24 años de servicio, se graduó en 1998.



Está casada, es madre de dos hijos, de formación profesional es administradora policial, especialista en seguridad, con maestría en Dirección Estratégica, Planificación y Control y maestría en seguridad pública.



Ha trabajado en la Policía Fiscal y Aduanera, en la Escuela de Estudios Superiores, en la Escuela de Aviación Policial, en la dirección Antinarcóticos, fue jefe del Área de prevención y directora de la Escuela de Policía Rafael Reyes.



En su hoja de vida sobresalen 169 felicitaciones y 44 condecoraciones.

Coronel Alba Patricia Lancheros Foto: Policía Nacional

La coronel Alba Patricia Lancheros Silva es la comandante de la Policía en Quindío, cuenta con 27 años de servicio, se graduó en 2002.



Está casada y cuenta con estudios como profesional de criminalística, administradora policial, especialista en planeación educativa, especialista en investigación criminal y especialista en seguridad.



De igual forma, se indica que ha trabajado en la Policía de Caldas, Santander, la dirección Nacional de Escuelas, la Metropolitana de Bogotá y en la Unidad Policial para la Edificación de la Paz.



En su hoja de vida se registran 163 felicitaciones y 62 condecoraciones.

Coronel Sandra Patricia López Foto: Policía Nacional

La coronel Sandra Patricia López Luna es la direcrtora de Educación Policial, tiene 23 años de servicio y se graduó de la General Santander en 1999.



Es viuda y madre de un hijo, cuenta con estudios en administración policial, es psicóloga y tiene una maestría en psicología jurídica.



Ha trabajado en el departamento de Policía Bolívar, en la Metropolitana de Bogotá, la escuela de estudios superiores, en la Policía de Huila, Cundinamarca, además, de la Escuela de Policía Antonio Nariño, la Escuela General Santander, Escuela de Policía Carlos Eugenio Restrepo, en la dirección de Protección y servicios Especiales, en la Escuela de Postgrados, en la dirección de Talento Humano, la Oficina de Planeación, la dirección de Antinarcóticos, la dirección de Carabineros y Seguridad Rural y la Dirección General.



En su hoja de vida sobresalen 174 felicitaciones y 28 condecoraciones.

Teniente coronel Diana Rojas Moncada. Foto: Policía Nacional

La teniente coronel Diana Liner Rojas Moncada es la directora de la Escuela de Policía Provincia de Sumapaz, con 20 años de servicio, se graduó como oficial en 2002.



Está casada, es madre de dos hijos, y de formación es administradora policial y especialista en seguridad.



En su trayectoria laboral se tiene que ha trabajado en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en los departamentos de Arauca, Valle, Cundinamarca, en la Metropolitana de Cali, de Bogotá y en la Dirección Nacional de Escuelas de la Policía.



En su hoja de vida sobresalen 150 felicitaciones y 24 condecoraciones.

​

Teniente coronel Suleima Rodríguez González. Foto: Policía Nacional

La teniente coronel Yenit Suleima Rodríguez González es la directora de la Escuela de Policía Rafael Reyes, cuenta con 20 años de servicio, se graduó como subteniente en 2002.



Está casada y es madre de un niño, cuenta con estudios como administradora policial y especialista en seguridad.



En su vida institucional se indica que ha trabajado en la Policía de Boyacá, la dirección de Inteligencia, la dirección de Protección y Servicios Especiales, en la Metropolitana de Bogotá y la dirección de Carabineros y Seguridad Rural.



En su hoja de vida se registran 145 felicitaciones y 34 condecoraciones.

