Así funciona la cuota alimentaria para hijos en Colombia

De acuerdo con el artículo 24 de la ley 1098 del 2006 o Código de Infancia, los niños tienen derecho a recibir una cuota alimentara que satisfaga las necesidades de vestido, educación, recreación, salud y vivienda.



No obstante, esta responsabilidad no desaparece cuando los menores alcanzan los 18 años, pues si luego de esta edad no pueden costear sus gastos por sí mismos o padecen alguna enfermedad grave, siguen siendo acreedores de la cuota por alimentos.



(Lea también: Esto le puede pasar si no paga la cuota alimentaria de su hijo)

Así las cosas, los padres tienen el deber de dar esta cuota hasta que sus hijos cumplan 25 años, si estos se encuentran estudiando.



Sin embargo, bajo algunas causales puede haber exoneraciones de este pago. Por ejemplo, cuando una persona es menor de 25 años, pero se encuentra en unión marital de hecho o en matrimonio.



(Lea en contexto: ¿Cómo denunciar al padre o madre de su hijo por alimentos?)





Vale la pena recordar que de no cumplir con esta obligación, usted puede estar expuesto a una demanda ante un juez de familia, en la que puede ser embargado el 50 por ciento de su sueldo. Además puede acarrearle una sanción en la que se le impedirá salir del país.



Por la vía penal, puede ser denunciado ante la Fiscalía por incumplir con el pago de la cuota alimentaria. Conforme al artículo 233 del Código Penal Colombiano, el delito por no cancelar la suma de dinero correspondiente está clasificado como inasistencia alimentaria.

(Siga leyendo: ¿Puede ir a la cárcel un padre que no cumpla con la cuota alimentaria?)



La pena por esta conducta es de uno a tres años de prisión y una multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales.



justicia@eltiempo.com