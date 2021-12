Luego de que se eligiera a Chadan Rosado como contralor de Santa Marta, una de las aspirantes al cargo denunció a través de su abogado la existencia de presuntas irregularidades en el proceso.



Ariel Quiroga Vides, abogado de la aspirante Gladys Urquijo, aseguró que hubo vicios de parte de la Universidad de Córdoba que hizo las pruebas de conocimientos y la evaluación de las hojas de vida, así como el Concejo de la ciudad que hizo la elección.



Según su exposición, sería una irregularidad la modificación de la fecha de publicación de los resultados de la evaluación de las hojas de vida que hizo la Universidad dos veces y que se pidiera remitir de nuevo esos documentos porque se advirtieron presuntas diferencias con las allegadas vía móvil y vía correo.



Además, cuestionó varios cambios en el cronograma de actividades por presuntas fallas técnicas, entre otros. La defensa de la aspirante señaló que no pudo encontrar en las bases del Secop el contrato que se suscribió con la Universidad de Córdoba para este proceso.



“Ese contrato costó diez mil millones de pesos, los cuales no se justifican con tantas fallas absurdas de la Universidad y del Concejo distrital, en definitiva, al parecer hay gasto injustificado en la elección del nuevo contralor, cosa paradójica”, aseguró el abogado Quiroga quien además cuestionó una de las obras realizadas por otra aspirante, quien hizo parte de la terna de la cual resultó elegido Rosado.



“En últimas, estamos frente de elección de un auxiliar contable de una tienda barrio, y no ante la elección del Contralor Distrital de Santa Marta, esa noción pigmea del tema explica tamaños errores”, dijo el abogado.



