Si una pareja con hijos menores de edad o que estén estudiando se separa, uno de los compromisos que deben pactarse es la cuota de alimentos.



De acuerdo con el artículo 24 de la ley 1098 del 2006 o Código de la Infancia y la Adolescencia, los hijos tienen derecho a recibir una cuota alimentaria que satisfaga las necesidades de vestido, educación, recreación, salud y vivienda. Todos aquellos aspectos requeridos para un desarrollo integral.



Este dinero, que se acuerda entre madres y padres, es una obligación ineludible y por eso no importa si los padres no están casados legalmente.

Pero el incumplimiento de este pago puede dar inicio al Proceso Ejecutivo de Alimentos, que busca asegurar el pago de la deuda. Además, como la inasistencia alimentaria es un delito, también puede interponerse una denuncia ante la Fiscalía.



“Si la denuncia ya está en curso y persiste el incumplimiento, alegando falta de bienes o de ingresos, el denunciante debe informar por escrito al fiscal del caso para que continúe con el trámite”, explica el ICBF, que indica que la inasistencia alimentaria es un delito castigado con entre 16 y 54 meses de prisión.

¿Qué le puede pasar si incumple con el pago de la cuota alimentaria?

"Generalmente, cuando se hace el acuerdo entre la pareja, se fija una suma como cuota alimentaria y se determina si se paga entre los cinco o diez primeros días del mes, ya sea en la cuenta del banco de la pareja o de un juzgado. Pero se debe consignar en ese periodo", describe la abogada especialista en derecho procesal, Lilia Constanza Restrepo.



Pero, ¿qué sucede si la persona incumple con esta fecha?, Restrepo asegura que si hay demoras, inmediatamente se puede iniciar un proceso penal por inasistencia alimentaria, pero señala que la Fiscalía suele esperar al mes.



Si pasa el mes, se pueden estar cobrando intereses sobre la suma que se adeuda y el interés legal que corre desde los meses que no se han pagado y será en una nueva audiencia de conciliación, convocada por la Fiscalía, que se puede negociar el monto.



En caso de no llegar a ningún acuerdo, el incumplimiento puede llevar a medidas cautelares como el embargo de bienes, salarios, la prohibición de salir del país, entre otras.



Desde el punto de vista del derecho penal se puede hacer pagar cárcel y no se requiere que exista el título ejecutivo, en tanto lo que se penaliza es la sustracción injustificada de prestar alimentos legalmente debidos. La pena por esta conducta es de uno a tres años de prisión y una multa de 20 a 37.5 salarios mínimos legales mensuales.

