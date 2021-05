¿Los antecedentes penales desparecen de bases de datos públicas?

Los antecedentes penales son datos cuyo objetivo es demostrar la inhabilidad para desempeñar cargos públicos y para poder contratar con el Estado, pues, uno de los requisitos para ser servidor público es no haber cometido delitos.



Por tanto, este registro es necesario para las instituciones del país. Sin embargo, también es motivo de discriminación por parte de empresas, al no contratar expresidiarios.

Ante esto, la ley dispone que pasado 5 años desde que el proceso judicial haya agotado todos los recursos, el registro de los antecedentes se eliminará de las bases de datos públicas.



La abogada y profesora penalista Susana Escobar afirma que "en Colombia no existe ningún trámite que permita borrar los antecedentes judiciales". Además señala que la posibilidad de consultar esta información en línea, permite que cualquiera que sepa el número de su documento de otra persona pueda acceder a este certificado.



Las autoridades pueden tener acceso a estos antecedentes penales siempre que tengan una finalidad legítima. Es decir, si desean consultar si una persona puede acceder a un cargo público o en caso de que un juez quiera saber si el condenado puede ser beneficiario de un recurso penal.



Una vez la persona haya cumplido con su pena o hayan pasado los 5 años después de la sentencia no admita ningún recurso judicial, el público no podrá acceder a esta información. En caso de que lo haga con ayuda de una autoridad, esta conducta será sancionada por violar el derecho a la protección de información personal.



La abogada penalista Mariana Toro Taborda afirmó que algunas empresas contratan investigadores privados para que averigüen informalmente los antecedentes de un candidato a un puesto laboral.



