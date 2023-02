En Colombia, la Policía puede capturar a alguien que esté cometiendo un delito en ese momento, algo conocido como flagrancia, o por una orden de captura expedida por una autoridad judicial.



Sea por flagrancia o por orden de captura, tras la detención la persona es trasladada a celdas transitorias o a sitios como un CAI, una estación de Policía, o centros de la Fiscalía, mientras ocurre la presentación ante un juez de control de garantías, quien debe verificar si en la misma se respetaron los derechos del detenido.



De acuerdo con el centro de estudios Dejusticia, tras la detención, la persona tiene derecho a guardar silencio, a ser informada de sus derechos, de los cargos por los que fue detenida, y a hacer una llamada. Además, la legalización de la captura se tiene que hacer en las 36 horas siguientes a la misma porque si no, es ilegal.



De hecho, cuando en las audiencias de legalización de captura se comprueba que superó ese tiempo, los jueces deben ordenar la libertad del detenido.



Tenga en cuenta así mismo que en esa etapa del proceso judicial cuando el capturado es presentado ante un juez, la persona tiene derecho a contar con un abogado que lo represente y lo acompañe en el proceso. Ese abogado puede ser de confianza, contratado por el detenido, o de oficio, provisto gratuitamente por la Defensoría del Pueblo.



Finalmente, si la detención se prolonga por más de 36 horas y no se legaliza la captura ante un juez, o si la captura no tiene justificación, la persona puede presentar un habeas corpus ante un juez.

