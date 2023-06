Según fuentes judiciales, existen algunas acciones populares que han tomado mucho tiempo para resolverse, unas de más de 15 años, como tutelas que llevan más de dos años sin resolverse, al igual que demandas contra el estado que han esperado muchos años para esperar sentencia.



Este tipo de casos son difíciles de resolver, puesto que existen demasiadas acciones legales y muy pocos despachos judiciales y personal que se encargue de darles trámite.

Según el portal especializado ‘Lexir’, cada procedimiento legal tiene una duración máxima de acuerdo con lo que se establece en la ley, por ejemplo, en el Decreto 2591 de 1991 se establece que para las acciones de tutela tiene un plazo máximo de respuesta de 10 días siguientes al día en que se interpone.



En demandas contenciosas el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece unas reglas que registran que la duración de sus etapas antes de un fallo es de aproximadamente seis meses.



Por otra parte, la Ley 472 de 1998 menciona que para acciones de grupo tienen un plazo para resolverse de tres meses.



No obstante, es necesario tener en cuenta que no hay un tiempo obligatorio en los casos, debido a lo anteriormente mencionado, el aparato judicial no da abasto para el gran número de procesos que existen en los despachos judiciales y el poco personal para poder resolverlos.



En procesos penales, la administración de justicia tiene unos plazos para llevar a cabo las diligencias de esta índole.



Luego de la formulación de imputación, según el portal ‘Asuntos Legales’, la Fiscalía debe presentar un escrito de acusación para llamar a la persona a juicio, para el cual no pueden pasar más de 60 días, puesto que de presentarse habría vencimiento de términos.



Luego del escrito de acusación, según el artículo 317 del Código Penal, el juez tiene 120 días para adelantar audiencias de acusación, preparatoria y juicio; este último deberá realizarse en los siguientes 150 días.



Por lo tanto, estos trámites y escenarios no pueden durar más de un año, sin embargo pueden existir situaciones que llevan más de ese tiempo.



El portal ‘Lexir’ expresa: “Los procesos duran dependiendo de la diligencia del funcionario judicial que estudia su caso, la carga de casos del despacho judicial competente, del liderazgo y gestión de cada despacho judicial".

¿Cómo realizar un proceso de conciliación?

