La captura de un coronel del Ejército cuando ingresaba al país con un arsenal generó inquietud sobre la normatividad vigente sobre el porte de armas para los uniformados del país.



El uniformado quedó libre a pesar de la gran cantidad de elementos que portaba a su ingreso al país.

Un proyecto aprobado en el Congreso en diciembre de 2006 definió los límites de las armas que pueden portar los agentes de la Fuerza Pública.



En todo caso el monopolio de las armas está en manos del Estado y los uniformados deben contar con los permisos establecidos en la ley.

Preocupa la tenencia de armas entre miembros de la comunidad. Foto: iStock

Así las cosas los integrantes de las Fuerzas Militares y Policía Nacional podrán portar hasta dos armas para su defensa personal, "las cuales obligatoriamente deben estar debidamente registradas en el Archivo Nacional Sistematizado de Armas del Departamento Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos-Comando General de las Fuerzas Militares. Para ellos no aplica la multa por vencimiento establecida en la presente ley".



Igualmente en la norma se establece que los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional en retiro temporal con pase a la reserva, tendrán dos años a partir de su retiro para actualizar los registros de las armas de fuego y los permisos de uso de los cuales sean titulares, en las cantidades autorizadas en el Decreto 2535 de 1993, término dentro del cual no cancelarán la multa por vencimiento establecida en la presente ley.



"No tendrán derecho a los beneficios contemplados en este artículo quienes hayan sido retirados por mala conducta", estableció la norma.



Los uniformados que incumplan la normatividad no solo quedarán expuestos a sanciones administrativas y multas sino que sus conductas se tipifican en delitos como porte ilegal de armas por los que pueden ser judicializados.

