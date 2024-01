¿Cuándo se vence una multa de tránsito si no la he pagado en Colombia?

El Código Nacional de Tránsito Terrestre en Colombia fijó un plazo para que las autoridades realicen el cobro correspondiente respecto a una infracción de tránsito.



Es así como el artículo 159 de la Ley 769 de 2002 contempla que el cobro coactivo de la multa contenida en la resolución sancionatoria prescribe en 3 años.

Si dentro de ese lapso, contados a partir de la ocurrencia del hecho no se realiza el cobro de la multa, esta prescribirá y no podrá cobrarse.



La norma también estipula que si no se agota el trámite de notificación del mandamiento de pago antes de los tres años desde la ocurrencia del hecho, está también corre el riesgo de prescribir.

Mintransporte precisa aspectos clave sobre la prescripción de comparendos. Foto: Jaime Moreno / Archivo EL TIEMPO

Lo dispuesto fue fijado desde años por el Ministerio de Transporte, que en un concepto de unificación hizo algunas precisiones sobre el tema, ante la cantidad de preguntas que le llegaban sobre la prescripción de multas de tránsito.



Lo dispuesto en la norma, también señala que se declarará la responsabilidad de la persona en una infracción de tránsito si no acude, sin justa causa dentro de los 5 días hábiles siguientes, a la notificación del comparendo.

La norma también fija el plazo para declarar la responsabilidad de la persona en una falta de tránsito. Foto: Guillermo Ossa / EL TIEMPO

Así las cosas, transcurrido 30 días calendario después de la presunta falta, la autoridad de tránsito le dará continuidad al proceso, dando paso a la vinculación de la persona al proceso de multa.



En la diligencia se practicarán las pruebas y se sancionará o absolverá al inculpado. Luego de esto, si no se paga la multa, se iniciará un proceso de cobro coactivo contra la persona.



Ahora bien, la prescripción se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago, este debe notificarse personalmente al deudor en 10 días, y si vencido ese tiempo la persona no comparece, el mandamiento de pago se notifica por correo.

Redacción Justicia

En X: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

