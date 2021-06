¿Cómo pedir una orden de restricción?

En la regulación nacional existe la figura de orden de alejamiento, que es emitida por un juez, y que busca la protección de las víctimas.



La persona que requiera la protección debe presentar la denuncia ante las autoridades, Policía o Fiscalía, para que se inicie el proceso formal.



Los jueces podrán ordenar, por ejemplo, que la persona no se pueda acercar o contactar a la señalada víctima.



En las Comisarías de Familia también se podrían ordenar medidas de protección que deben ser cumplidas por las partes y en las cuales puede intervenir la Policía.



El incumplimiento de las medidas puede tener incluso consecuencias penales.

