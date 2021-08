¿Cuáles son los requisitos para ser Magistrado en Colombia?

¿Qué necesita una persona para aspirar a uno de los cargos en las altas cortes en Colombia?



Para aspirar a llegar a la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Comisión de Disciplina se requiere haber nacido en Colombiana, ser abogado y abogada y no tener condena alguna.



Además, se necesita haber desempeñado por 15 años cargos en la Rama Judicial o en el Ministerio Público, o haber ejercido, con buen crédito, por el mismo tiempo, la profesión de abogado o la cátedra universitaria en disciplinas jurídicas en establecimientos reconocidos oficialmente.



Para el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, la cátedra universitaria deberá haber sido ejercida en disciplinas jurídicas relacionadas con el área de la magistratura a ejercer.



Para el caso específico de magistrado o magistrada en la Corte Constitucional la Constitución dejó en claro que no podrán llegar allí quienes, durante el año anterior, se hayan desempeñado como Ministros del Despacho o Magistrados de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado.



