¿Qué pasa si un ciclista atropella a un peatón? ¿Quién asume los costos de una hospitalización? ¿Qué seguro los ampara? Estas fueron las inquietudes de uno de nuestros lectores y, aunque esta sección normalmente se ocupa de vehículos propulsados por motores, se las trasladamos a un abogado experto en tránsito y siniestralidad vial.

Fernely Castañeda explica, con base en el Código Nacional de Tránsito, que aunque no tenga motor, la bicicleta está considerada como un vehículo y, por lo tanto, sus usuarios tienen los mismos derechos y deberes de los demás conductores.

¿Cuáles son las normas de tránsito para los ciclistas?

Al igual que todo conductor, los ciclistas deben cumplir cabalmente las normas exigidas en el Código Nacional de Tránsito, en especial, las normas generales para bicicletas y triciclos consagradas en el artículo 94, al igual que las normas específicas para este tipo de vehículos, instituidas en el artículo 95.



Así mismo, es necesario indicar que el parágrafo 1.º del artículo 68 del Código Nacional de Tránsito estipuló que, sin perjuicio de las normas que sobre el particular se establecen en este código, “las bicicletas y vehículos de impulsión humana transitarán de acuerdo con las reglas que en cada caso dicte la autoridad de tránsito competente. En todo caso, estará prohibido transitar por los andenes o aceras, o puentes de uso exclusivo para los peatones”, es decir que, en Colombia, el tránsito de una bicicleta se hará por la vía destinada a la circulación de vehículos automotores o por la ciclorruta, cuando ella exista.

¿Cómo se impone un comparendo por una infracción de tránsito a un ciclista si las bicicletas no tienen placa o el usuario no está en el Runt?

La Orden de Comparendo Único Nacional tiene las casillas respectivas para imponerse a un ciclista, pues si bien la bicicleta no posee placas, dicha orden de citación se notifica al presunto contraventor y queda cargada a su documento de identidad.



Por ello, el legislador estableció 12 infracciones en el numeral ‘a’ del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito, equivalente a una multa de cuatro 4 salarios mínimos diarios legales vigentes, los cuales actualmente se cobran según la Unidad de Valor Tributario (UVT), que para este año es de 38.004, lo que indicaría que la sanción para un ciclista que infrinja las normas de tránsito sería de 152.016 pesos.

Entre estas infracciones se encuentran: agarrarse de otro vehículo en circulación, transportar personas o cosas que disminuyan su visibilidad e incomoden la conducción, transitar por andenes y demás lugares destinados al tránsito de peatones, no respetar las señales de tránsito, adelantar entre dos vehículos automotores que estén en sus respectivos carriles o prestar servicio público con este tipo de vehículos.

En caso de que un ciclista atropelle a un peatón y este resulte herido, ¿qué responsabilidades tiene el ciclista?

Al igual que todo conductor en Colombia, un ciclista debe responder contravencional, penal y civilmente por los daños ocasionados, es decir que, en el caso de que atropelle a un peatón, la bicicleta se inmoviliza y el ciclista deberá ser trasladado al examen de embriaguez y, posterior a ello, puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que se inicie el respectivo proceso penal por lesiones culposas (art. 120 del Código Penal), esto sin perjuicio de las demás indemnizaciones económicas que en materia civil puedan surgir, como daños patrimoniales (lucro cesante y daño emergente) y extrapatrimoniales (daño a la vida en relación, el daño estético y el perjuicio moral).

¿Quién asume o debe asumir los costos del traslado a una clínica y su tratamiento?

La bicicleta, pese a no tener un motor, sí está considerada como un vehículo; sin embargo, al no estar amparada por un seguro obligatorio de accidentes de tránsito, dichos costos serán asumidos inicialmente por el seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito (Ecat). No obstante, como se mencionó en la respuesta anterior, el conductor de la bicicleta debe asumir los gastos en los que incurra el lesionado.

¿Qué sucede si el ciclista huye y no le presta atención a la persona lesionada? ¿Qué sanción se le aplica por esta conducta?

Si el ciclista abandona el lugar sin justa causa y no le presta la atención correspondiente al lesionado, se ve inmerso en el presunto delito de omisión de socorro, sumado a que huir del lugar del hecho está considerado como una circunstancia de agravación punitiva que aumenta de la mitad al doble de la pena prevista para el delito de lesiones personales; sumado a que en el tema contravencional la multa se duplica.

En la misma situación, ¿qué pasa si el ciclista auxilia a la persona lesionada y la traslada a una clínica? ¿Quién asume los costos del tratamiento?

Los gastos que no sean cubiertos por el seguro de riesgos catastróficos y accidentes de tránsito (Ecat) serán asumidos por la respectiva EPS o IPS a la que la víctima esté afiliada, sin que esto sea óbice para que posteriormente se inicie la respectiva demanda civil que pretenda exigir correspondientes indemnizaciones a las que haya lugar (patrimoniales y extrapatrimoniales).

¿Qué sucede si en un accidente la persona atropellada muere de forma instantánea, o después por causa de las heridas o traumatismos? ¿A qué sanción se expone el ciclista?

Ante este lamentable caso, el ciclista, en calidad de conductor, deberá responder penalmente por un homicidio culposo (artículo 109 del Código Penal), motivo por el cual, en caso de flagrancia deberá ser capturado por la autoridad competente para que sea trasladado al examen de embriaguez y sea presentado ante la Fiscalía General de la Nación para continuar con el proceso penal.



Igualmente, en materia civil, deberá responder por los daños patrimoniales y extrapatrimoniales que la familia pueda llegar a reclamar como indemnización.

¿Qué sucede o cuál es el procedimiento si tanto el peatón como el ciclista resultan heridos como consecuencia del accidente?

El procedimiento es igual al que se efectúa ante cualquier accidente de tránsito donde resulten lesionados, el cual se inicia con la atención prioritaria a los heridos y su traslado al centro asistencial, que podrán ser clínicas u hospitales de nivel I, II, III o IV según el grado de complejidad o gravedad de las lesiones.



Respecto a la bicicleta, esta será trasladada a los patios que la Fiscalía tenga dispuestos para tal fin, con el ánimo de que le realicen el experticio técnico o peritaje como elemento material probatorio (EMP) o evidencia física (EF).

En lo atinente al conductor de la bicicleta, si quedó ileso, será puesto a disposición de la Fiscalía; en caso de que haya resultado lesionado, solo se procederá con la radicación del correspondiente informe policial de accidentes de tránsito (Ipat) y demás diligencias, para que la Fiscalía General de la Nación lo vincule a la investigación por el presunto delito de lesiones personales culposas, esto en razón a que un accidente de tránsito, generalmente, es considerado un hecho involuntario, es decir que está desprovisto de intención de provocar el daño.

¿Cuál es el papel o cómo debe ser el actuar de los agentes de tránsito en estos casos? ¿Deben levantar un croquis?

Sí, los agentes de tránsito, ya sean adscritos a un distrito, municipio, departamento, o los policías de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, tienen el deber de efectuar todas las diligencias necesarias para elaborar el informe policial de accidente de tránsito, comúnmente conocido como croquis, así como todas las diligencias relacionadas con las actividades inherentes a las atribuciones y deberes de policía judicial con arreglo al Código de Procedimiento Penal, tal como lo instituye el artículo 148 del Código Nacional de Tránsito.

Redacción VEHÍCULOS