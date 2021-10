¿Es delito tener cuentas en paraísos fiscales?

Tras los informes que se vienen conociendo en Colombia y en el exterior sobre los Pandora Papers, queda en el ambiente la duda sobre si es un delito sacar capitales del país y establecerlos en paraísos fiscales.



Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan conductas como riqueza oculta, evasión de impuestos y, en algunos casos, lavado de dinero por parte de personas ricas. Más de 600 periodistas en 117 países han estado revisando los archivos de 14 fuentes durante meses. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC.

En principio no es un delito tener dinero en Sociedades Offshore que son aquellas organizaciones ubicadas en países o regiones que ofrecen ventajas fiscales, aunque no realicen actividades financieras en el país.



Así las cosas las personas que han acudido a esas sociedades debieron declarar la salida del dinero a la DiAN. En sus declaraciones de renta y de renta y de activos en el exterior tendrían que estar reportados esos movimientos.

Si la persona no cumplió con ese reporte si podría estar en curso de sanciones penales y administrativas.



En el código penal en el capítulo de omisión de activos, defraudación y promoción de estructura de evasión tributaria aparece la tipificación de esta conducta: Artículo 434A. Omisión de Activos o Inclusión de Pasivos Inexistentes.



"El contribuyente que omita activos o declare un menor valor de los activos o declare pasivos inexistentes, en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios, por un valor igual o superior a 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, definido por liquidación oficial de la autoridad tributaria, incurrirá en prisión de 48 a 108 meses de prisión", señala el artículo.



Y agrega "el valor de los activos omitidos o de los declarados por un menor valor, será establecido de conformidad con las reglas de valoración patrimonial de activos del Estatuto Tributario, y el de los pasivos inexistentes por el valor por el que hayan sido incluidos en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios".

La acción penal podrá iniciarse por petición especial del Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o la autoridad competente, o su delegado o delegados especiales.



Sin embargo el hecho de que se abra una investigación por ese tipo de conductas no implica necesariamente que la persona irá a juicio pues la acción penal se extinguirá cuando el contribuyente presente o corrija la declaración o declaraciones correspondientes, "siempre y cuando esté dentro del término para corregir previsto en el Estatuto Tributario y, en todo caso, realice los respectivos pagos de impuestos, sanciones tributarias e intereses correspondientes".​

Sanciones económicas

Además de los temas penales pueden darse sanciones administrativas por parte de la DIAN. A partir de la entrada en vigencia de la Reforma Tributaria de 2016 (Ley 1819), el contribuyente estaría sujeto a la sanción por extemporaneidad (parágrafo 1 del artículo 641 del ET) y que consiste en el 1,5 % del valor de los activos poseídos en el exterior, si la declaración se presenta antes del emplazamiento previo por no declarar, o del 3 % si se presenta después.



Sin embargo, la misma entidad aclara "que dicha sanción no podrá superar el 25 % de los activos poseídos en el exterior. Esta sanción podría liquidarse de forma reducida (al 50 % o 75 %) si se cumple con las condiciones señaladas en el artículo 640 del ET (modificado por el artículo 282 de la reforma tributaria de 2016)".

