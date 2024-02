Conozca algunas diferencias entre copyright y derechos de autor: términos legales

Algunas personas alrededor del mundo han escuchado los términos de derechos de autor y de copyright, y si bien es cierto que sus definiciones se conectan a un punto, una es muy diferente de la otra.



Por esto, si usted es autor de una obra o piensa crear una, es importante que conozca las diferencias, esto con la finalidad de protegerla.



Según Creative Commons (CC) de Uruguay, cuando se habla de protección de autor no se puede generalizar de una misma forma para todos los países. Pues, algunos tienen sistemas diferentes de ejecutar la protección de los derechos.



En Estados Unidos e Inglaterra siguen el 'sistema del copyright'. Este se encarga de proteger de manera original el derecho de reproducción o copia, “con el fin de estimular la producción de nuevas obras en beneficio del interés general de la sociedad”, en conformidad con CC de Uruguay.



Asimismo, en países de Latinoamérica y Europa Occidental han adoptado el sistema de 'derecho de autor' o 'autoralista', ya que este beneficia el esfuerzo del autor con su obra.



Es importante señalar que en términos jurídicos la expresión de derecho de autor se utiliza con el propósito de describir los derechos de los creadores sobre sus obras científicas, literarias y artísticas.



Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación le daremos a conocer algunas diferencias entre el término de derechos de autor y copyright.



Protección de las obras. Foto: iStock

Derechos de autor

- Una de las primeras diferencias es que los derechos de autor están vinculados al derecho de la personalidad y a la creación intelectual.



- En este punto, los derechos morales ocupan una posición importante, esto quiere decir, que priman las decisiones que el autor toma para preservar su vínculo personal con la obra.



- En términos legales, las personas jurídicas son titulares de los derechos y, por el contrario, no autoras.



- La fijación de la obra (sonidos, elementos simbólicos, signos, letras, números, etc.) no es precisa en materia de protección.



- Una persona que cree una obra y esté catalogado como titular puede cederla y venderla. Sin embargo, tenga en cuenta que esto se debe hacer bajo un documento que especifique las condiciones de tipo contrato.



- "Utiliza un sistema cerrado, las únicas excepciones y limitaciones admitidas serán las enumeradas expresamente en la ley. Estas son de interpretación restrictiva (no pueden interpretarse nuevas excepciones y limitaciones por analogía)", en conformidad con CC Uruguay.



Tendencias EL TIEMPO. Foto: iStock

Copyright

-Este término está fundamentado en consideraciones económicas y lo que se puede ganar a partir de la obra.



- El reconocimiento moral de los autores en el sistema del copyright no tiene tanta fuerza como en los derechos de autor.



- En este punto el creador puede ser el autor y el titular de la obra ante la ley y ante el público.



- El titular y, por tanto, creador de la obra es libre de hacer con ella lo que quiera y le convenga.



- Los elementos de fijación incluidos en el material de obra en el sistema de copyright es esencial, pues a partir de ahí se caracteriza el plagio.



- A diferencia de los derechos de autor, este utiliza un sistema abierto de excepciones y limitaciones: "el uso justo es una serie de criterios que permiten usar el material protegido de una manera razonable. Al ser un sistema no delimita y se adapta a las nuevas circunstancias", según CC Uruguay.



Importante: no olvide que las precisiones anteriormente descritas fueron identificadas por CC de Uruguay. Para el caso de Colombia, según la universidad de los Andes, este tema es débil en términos legales, puesto que si usted es colombiano y se enfrenta a una situación en la cual deba proteger su obra, es pertinente que se asesora de expertos y abogados en el tema.



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

