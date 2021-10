Pensando en dejar testamento, esto es lo que debe saber

En Colombia la ley ha fijado dos formas de hacer un testamento: cerrado y abierto. De hecho, en el testamento se consigna la última voluntad de la persona y a quién ha decidido dejarle sus bienes.



Técnicamente se describe el testamento como un mecanismo legal para hacer cumplir la última voluntad de una persona con respecto al uso de sus bienes después de su muerte.



En un testamento abierto puede hacerse en cualquier caso. Pero para realizar un testamento cerrado hace falta cumplir con un varios requisitos.



Pero, no todas las personas tienen la capacidad de hacer un testamento y así lo deja claro el artículo 1061 del Código Civil.



En Colombia no pueden hacer testamento, el impúber. Todo aquel que no ha cumplido los 7 años.



Quien está bajo interdicción por causa de demencia. De igual forma, quien está en su sano juicio pero por ebriedad u otra causa. (No está en control de si mismo).

De igual forma, no puede hacer testamento la persona que no haya podido expresar claramente su voluntad, bajo palabra o escrito.



Un testamento puede hacerse a través de un apoderado o representante, pero el interesado debe estar en sus cinco sentidos.



En caso de no hacerse testamento los bienes, conforme a la ley, serán distribuidos entre los herederos legitimados.



Esos herederos son: los hijos ya sean legítimos o adoptados, extramatrimoniales o nacidos de una unión marital. Le siguen los padres, los hermanos y cónyuge.



Finalmente, en línea pueden heredar los sobrinos.



