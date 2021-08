¿Cuáles penas pueden ser impuestas a menores de edad en Colombia?

El Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia está pensado para investigar y juzgado delitos cometidos por personas entre los 14 y los 18 años de edad.



Sólo estos menores de edad pueden ser procesados, no así menores de 14 años.



Los jóvenes entre 14 y 18 años, luego de someterse al proceso penal pueden recibir diferentes tipos de sanciones.



Por un lado, una amonestación. Una imposición de reglas de conducta, la prestación de servicios a la comunidad o la libertad asistida.



El Código contempla la posibilidad de la internación en un medio semicerrado y también la privación de la libertad en un centro de atención especializado para adolescentes.



El Código establece que las sanciones que se dicten "se cumplirán en programas o centros de atención especializados los que deberán acogerse a los lineamientos técnicos que para cada sanción defina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar".



Igualmente, contempla medidas de restablecimiento de derechos para los menores de 14 años y ejecución de sanciones impuestas a los adolescentes de 14 a 16 años y de 16 a 18 años que cometan delitos.



Y se deja en claro que las sentencias proferidas en procesos por responsabilidad penal para adolescentes no tendrán el carácter de antecedente judicial.



Estos registros son reservados y podrán ser utilizados por las autoridades judiciales competentes para definir las medidas aplicables cuando se trate de establecer la naturaleza y gravedad de las conductas y la proporcionalidad e idoneidad de la medida.



justicia@eltiempo.com

