En el artículo 86 de la Constitución Política está consagrada la acción de tutela como un mecanismo que permite que todo ciudadano reclame ante un juez la protección de sus derechos fundamentales.



Sin embargo, tenga en cuenta que este es un mecanismo excepcional que solo puede ser usado en caso de que no exista otra forma de defensa judicial o si se requiere para evitar un daño irremediable.

Por demás, la acción de tutela puede usarse para denunciar acciones u omisiones de particulares o entidades públicas que afecten directamente el bienestar de la persona.



Entendiendo que la tutela protege derechos fundamentales, estos son algunos de los que pueden reclamarse usando ese mecanismo:



- Derecho a la vida, la igualdad y la integridad personal

- Derecho al honor, la intimidad, la propia imagen y el habeas data

- Derecho al libre desarrollo de la personalidad

- Libertad de conciencia y cultos

- Derecho a la paz

- Derecho de petición, al debido proceso y al habeas corpus

- Derecho a la doble instancia

- Derecho de asilo

- Derecho de reunión, asociación, sindicalización y garantías políticas.

¿Cómo se debe presentar la tutela?

La tutela es un recurso que, por ley, no requiere de tantas formalidades para ser presentado como otros recursos judiciales, por ejemplo, esta acción puede ser presentada de forma oral o escrita ante un juez, lo importante es que la persona dé a conocer toda la información necesaria para argumentar la situación ante la cual pide protección, así como su petición concreta.



Los datos que debe llevar la tutela son: la identificación del solicitante, su lugar de residencia, la información de la persona -pública o privada- contra quien se interpone la tutela, la explicación detallada de los hechos y cómo se afectan sus derechos, y sus peticiones al respecto.



Después de presentar este recurso, el juez analizará los datos suministrados y debe darle respuesta dentro de los 10 días siguientes a la solicitud. Si encuentra que efectivamente se violó un derecho fundamental, el togado ordenará a la parte tutelada medidas para que se supere esa situación.



Tenga en cuenta que la Corte Constitucional exige inmediatez para este trámite, es decir, un tiempo prudente para presentar la petición.

Un formato básico de tutela

Municipio y Departamento, fecha (día, mes y año)

Señor:

JUEZ REPARTO.

E. S. D.





Asunto: Acción de tutela

Accionante: (Nombre de quien pone la tutela)

Accionado: (Autoridad que vulneró derechos)

Derechos vulnerados: (Derechos fundamentales vulnerados o amenazados)



Yo, ______________, identificado (a) con la cédula de ciudadanía ______________ de _________________, acudo a su Despacho en ejercicio de la acción de tutela consagrado en el Art. 86 de la Constitución Política en contra de ____________________________, por cuanto esta entidad/autoridad vulneró mi derecho fundamental de _________________ consagrado en los artículos _____ de la Constitución Política de Colombia. Lo anterior lo fundamento en los siguientes hechos.



HECHOS



(En este punto debe enunciar de manera cronológica los hechos relacionados con la vulneración o amenaza, explicando cómo se dio la vulneración de los derechos y quiénes considera que incurrieron o favorecieron dicha afectación o amenazan con vulnerarlos. Si es posible, acompañe cada situación descrita en los hechos con una prueba que demuestre la situación narrada).



FUNDAMENTOS DE DERECHO



(Al narrar los derechos vulnerados o amenazados enuncie normas que enmarquen estos derechos, por ejemplo la Constitución, así como decisiones emitidas por las Altas Cortes en las que se hayan pronunciado respecto al tema de manera favorable).



En virtud de lo anterior solicito respetuosamente se me concedan las siguientes:



PETICIONES



1. Se proteja mi derecho fundamental de _____________ consagrado en el artículo ____ de la Constitución Política.



2. Que en tal virtud, se ordene a (entidad o autoridad que vulneró su derecho), (lo que desea que se ordene a esa entidad hacer para frenar la vulneración de su derecho).



JURAMENTO



Bajo la gravedad de juramento manifiesto que no he promovido acción de tutela alguna por los mismos hechos y para ante otra autoridad judicial.



PRUEBAS



(Con base en los hechos que narró al juez, relacione las pruebas con las que se espera probar la vulneración o amenaza a sus derechos)



NOTIFICACIONES



Accionante: (Indique aquí la dirección donde usted espera le sea enviada cualquier decisión que tome el juez de tutela, su número de celular o teléfono de contacto y su correo electrónico)



Accionada: (Indique aquí la dirección de la contraparte, es decir, la entidad o autoridad contra quien se interpone la tutela, pues el juez debe notificarla de que le interpusieron una tutela, incluya también, el número de celular o teléfono de contacto y el correo electrónico en el que puede ser contactada dicha autoridad o persona)



Atentamente,



Nombre: _______________________________

C.C./ T. I. __________________

Firma: __________________________

