Las recientes decisiones del Gobierno para enfrentar la pandemia y que están relacionadas con el ámbito laboral han generado inquietud sobre la forma como se van a cumplir. El Ministerio de Trabajo no solo señaló que los empleados que hagan parte de sectores productivos abiertos al público deben estar vacunados, sino que pidió priorizar en la contratación a quienes tengan completo su esquema de inmunización.



Amanda Pardo Olarte, jefa de la oficina jurídica del Ministerio de Trabajo, señaló que la circular busca proteger la vida y el trabajo de los ciudadanos y que principalmente “es un exhorto, una invitación para que la gente se vacune”.

Indicó en diálogo con EL TIEMPO que esa circular no genera nuevas obligaciones, pues ya a mediados de diciembre del año pasado se había expedido otra decisión que señalaba en qué momento y a quién se exige el carné de vacunación.



“Creemos que es una medida que protege el empleo y al tiempo protege la vida y la salud, por lo que no puede llevar a conflictos laborales”, dijo la funcionaria tras insistir que lo que pone en riesgo el empleo y a las empresas es tener trabajadores enfermos que puedan terminar contagiando a sus compañeros y afectando el funcionamiento normal de las empresas o negocios.



“Esta es una medida que consideramos perfecta para proteger el trabajo y genera un sentido de responsabilidad en equidad”, añadió la funcionaria.

Advierten sobre efectos

Expertos en derecho laboral opinaron sobre la viabilidad de esas medidas que incluso podrían terminar siendo objeto de pronunciamiento de los jueces. Iván Daniel Jaramillo, director del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, señaló que legalmente el empleador para contratar no puede exigir la vacuna, “y para los empleados que ya tenga, si no se quieren vacunar, tendría que buscar alternativas para mantener el empleo que no sean con atención presencial, como el teletrabajo; aunque eso es difícil teniendo en cuenta que son trabajos de atención al público en espacio abierto”.

No es posible que se despida

Jaramillo dijo que lo que sí podría hacer el empleador es generar estímulos para la vacunación, en vez de buscar la forma de convertir la vacunación en algo obligatorio. Y advirtió que el trabajador en todo caso no podrá ser despedido o dejar de recibir su sueldo.



“No es posible. No puede haber un reproche laboral por un esquema de vacunación que debe ser voluntario”, dijo.



Igualmente, señaló que no se podría en una convocatoria laboral poner como requisito que la persona esté vacunada: “Eso resulta inadmisible jurídicamente porque se está vulnerando el carácter voluntario del plan nacional de vacunación previsto en la Ley 2064 de 2020 y el Decreto 109 de 2021 en concordancia con la Ley 1751 de 2015, ley estatutaria de salud”.



La abogada laboralista, Daniela Gutiérrez, consideró que las obligaciones y prohibiciones de trabajadores y empleadores ya están establecidas en la ley.



“El Código del Trabajo es claro, hay listas en las que se enuncian las obligaciones y esa no es una. Entonces inicialmente se presenta un conflicto, por un lado hay una perspectiva bioética que dice que no deberíamos obligar a nadie a aplicarse ningún procedimiento médico; pero dentro de las obligaciones de los trabajadores está guardar las normas de seguridad y salud en el trabajo para proteger la seguridad y vida”, dijo.



Indicó que las diferencias laborales que se puedan generar por esas decisiones quedarían en manos de los jueces, “y eso hace más conflictivo el ámbito laboral y acrecienta la congestión”.



El abogado y docente Octavio Rubio Rengifo enfatizó que la resolución es clara en que no es obligatoria la exigencia de la vacuna, como se ha entendido, pero que a pesar de ello puede llevar a decisiones que pongan en tensión derechos laborales.



“Pueden terminar en tutelas por temas como el derecho al trabajo o el mínimo vital”, indicó.

La circular, afirmaron analistas, genera un reto para los empleadores que tendrán que buscar medidas para cumplirla sin afectar los derechos de los trabajadores que no se quieran vacunar y sin alterar el funcionamiento de sus empresas o negocios.



El profesor David Pérez dijo que la decisión genera dificultades para trabajadores y empleadores. “De plano no es posible obligar a la vacunación, pero el decreto de manera solapada está obligando a hacerlo, no está diciendo que sea justa causa como tampoco que sea un parámetro de vinculación, pero sí deja claro que no puede atender público el trabajador que no esté vacunado, y en ese sentido el empleador girará alrededor de personal única y exclusivamente vacunado”, indicó el docente.

La abogada Lisbeth Gaitán Mateus consideró que las medidas del Gobierno "sin duda alguna resaltan la responsabilidad social que tenemos todos para hacerle frente al covid-19, especialmente para el sector productivo abierto al público, hay un mensaje claro prima el interés general sobre el particular".



"Mientras que el Decreto 1615 de 2021 exigía para eventos presenciales de carácter público carnet de vacunación con esquema completo, nada se dijo respecto de los trabajadores, estas directrices equilibró la balanza frente a la obligatoriedad del esquema de vacunación tanto para los asistentes como para quienes laboran en los establecimientos abiertos" señaló la experta en Derecho Laboral y seguridad Social.



Añadió que, por otro lado, estos lineamientos generan un escenario complejo de doble vía, para el empleador "la obligación de exigir al trabajador el esquema de vacunación completo, la situación se agudiza cuando se encuentra con un trabajador que no desea vacunarse, por eso la importancia de hacer pedagogía del proceso de inmunización y agotar todas las herramientas interdisciplinarias posibles".



"Sin embargo, presentándose el caso, el empleador debe ser garante de los derechos del trabajador, despedirlo sin justa causa lleva consigo unas consecuencias para el empleador como la obligatoriedad de indemnizar al trabajador y exponerse a todo tipo de acciones o demandas en su contra, lo más sano es su reubicación; y respecto del trabajador que presten sus labores en eventos, de cumplir con la aplicación del esquema de vacunación completo, aún yendo en contra de su voluntad, de su autonomía, de su dignidad humana", agregó.



La opinión de los expertos coincide con lo manifestado a finales del año pasado por la oficina europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que calificó de “último recurso” la vacunación obligatoria contra la covid-19 e instó a agotar otras medidas antes de llegar a ese punto.



