A la cárcel pueden ir quienes 'aplican' vacunas vacías contra covid-19

Desde que se inició el proceso de vacunación contra el covid-19, hace un mes, se han conocido tres denuncias que hacen referencia a que las personas encargadas de aplicar la vacuna fingieron hacerlo o se equivocaron. En esos sucesos, los familiares evidenciaron que a los adultos mayores no les inocularon nada.



EL TIEMPO consultó con dos penalistas, que coincidieron en afirmar que si se llega a comprobar que fue una acción deliberada, los implicados pueden ser imputados por corrupción de alimentos o medicamentos, simulación de medicamento y hasta de homicidio, delitos contemplados en el Código Penal.



(Le sugerimos: Las jeringas vacías, los colados y otras polémicas de la vacunación)

"Cuando a una persona se le aplica una inyección vacía es un hecho muy grave. Primero, porque están privando a esa persona de su derecho de acceder a la vacuna", dijo el penalista Francisco Bernate, quien señaló que a eso se suman cuestiones como "¿dónde está esa dosis, qué van hacer con ella, o a quién se la van a poner?".



De acuerdo con Bernate, a quien se le compruebe que fingió aplicar la vacuna (para covid-19), se expone a una pena entre 5 y 12 años de cárcel.



El jurista señaló que se estaría incurriendo en la "contaminación de productos médicos", hecho contemplado en el Código Penal como corrupción de alimentos o medicamentos.



De igual forma, Bernate dijo que la persona implicada también estaría incurriendo en el delito de simulación de un medicamento, acción sancionada en el Código Penal.



(Por contexto, lo invitamos a leer: El mensaje al país de una enfermera que aplicó una inyección vacía)

Cuando a una persona se le aplica una inyección vacía es un hecho muy grave. La están privando de su derecho de acceder a la vacuna FACEBOOK

TWITTER

"Los profesionales de la salud que están haciendo esto y que están impidiendo que los ciudadanos accedan a la vacuna deben ser investigados, es lo mínimo en lo que la justicia tiene que proceder", puntualizó el penalista.

Para Bernate, "es un hecho deliberado, no hay error, porque es personal entrenado. Algo está pasando con esas dosis. Lo grave es que esa acción (el no aplicar la vacuna) tuviera a futuro una situación negativa para el paciente".



(Le podría interesar leer: ¿Cuál es la posición de Colombia frente a la vacuna de AstraZeneca?)



'Una acción y no una omisión'

Para el abogado Jaime Lombana, quien escribió el libro 'Derecho Médico y Responsabilidad Penal', estos casos refieren "una acción y no una omisión".



Señala Lombana que es una "acción disvaliosa" porque incrementa el nivel de riesgo que se presume (a que la persona que no recibió la dosis se vea afectada con el virus a futuro), a lo que se suma que es una "conducta engañosa" que lleva al personal médico a incumplir sus deberes hipocráticos.



(Podría ser de su interés leer: Contrabando: Incautan 266 mil tapabocas que fueron 'reempacados')



Señala el penalista que desde el Código Penal la persona que recibió una dosis simulada "resulta lesionada, afectada o muerta dependiendo del resultado", el encargado de aplicar esa dosis "responde a título de dolo".



Lombana explica que la persona encargada de aplicar la vacuna tiene "el conocimiento de la acción disvaliosa de simular inyectar y lo está realizando de manera voluntaria".



Por eso, en caso de que la persona a quien no se le aplicó la vacuna muera, al encargado de aplicar la dosis se le puede imputar "homicidio doloso".



Entrar a definir si es un dolo eventual es un tema más profundo. "Para mí en estos casos es un homicidio eventual que da 10 años de prisión", puntualizó Lombana.



(Lo invitamos a leer: Incautan supuesta vacuna contra covid-19 que transportaba una mujer)



A la vez, si se comprueba que el personal médico incurrió en una acción ilegal, pueden ser llevados al Tribunal de Ética.



JUSTICIA