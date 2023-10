Este fin de semana llegarán jueces de la Corte IDH que sesionarán desde Colombia

Desde el lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará su 162 período ordinario de sesiones en Colombia, con la presencia de todos sus jueces, quienes analizarán varios de los casos que estudia el tribunal internacional; así mismo, se hará seguimiento al cumplimiento de varios de sus fallos, como el que condenó a Colombia por la violencia que vivió la periodista Jineth Bedoya Lima.



El periodo de sesiones irá del 9 al 13 octubre, y se realizará en Colombia tras una invitación del Estado.

Desde el lunes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) realizará su 162 Período Ordinario de Sesiones en Colombia, con la presencia de todos sus jueces quienes analizarán varios de los casos que estudia el tribunal internacional, así mismo, se hará seguimiento al cumplimiento de varios de sus fallos, como el que condenó a Colombia por la violencia que vivió la periodista Jineth Bedoya Lima.



El periodo de sesiones irá del 9 al 13 octubre, y se realizará en Colombia tras una invitación del Estado.Sobre las sesiones que se harán en Colombia, hace unas semanas el presidente de la Corte Interamericana, juez Ricardo Pérez Manrique, celebró esto como “una gran oportunidad para que se profundice el conocimiento del trabajo del Tribunal, así como la participación en las actividades públicas de todos quienes estén interesados en la temática de los derechos humanos”.

Juez Ricardo Pérez Manrique, presidente de la Corte IDH. Foto: Corte IDH

La agenda

La instalación del 162 Período Ordinario de Sesiones de la Corte será el lunes, desde las 10 a. m., en la sede de la Cancillería, en un evento privado.



Ese mismo día, desde las 2:15 p. m., se realizará, en la Universidad Externado, el seminario ‘A 75 años de la Declaración Americana y 45 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Logros y desafíos’. En este seminario estarán los jueces de la Corte y destacados académicos.



El martes comienzan las sesiones de audiencias públicas en tres casos bajo estudio de la Corte, el primero es el caso Huilcaman Paillama y otros Vs. Chile, relacionado con la presunta responsabilidad del Estado chileno por violaciones de derechos en un proceso penal contra 140 personas pertenecientes a la etnia mapuche, luego de una serie de protestas en 1992.



Luego, el miércoles, se hará la audiencia del caso Pérez Lucas y otros Vs. Guatemala, sobre la alegada responsabilidad de Guatemala por presuntas vulneraciones de derechos por la detención, en abril de 1989, de Agapito Pérez Lucas, Nicolás Mateo, Macario Pú Chivalán y Luis Ruiz Luis, así como su posterior desaparición forzada y la impunidad en la que se encuentra el caso.



El jueves será el turno de la audiencia en el caso Leite de Souza y otros Vs. Brasil, en el cual se investiga la presunta responsabilidad de Brasil por la desaparición forzada de Viviane Rocha, Cristiane Leite de Souza, Wudson de Souza, Wallace do Nascimento, Antônio Carlos da Silva, Luiz Henrique Euzébio, Edson de Souza, Rosana Lima de Souza, Moisés dos Santos Cruz, Luiz Carlos Vasconcelos de Deus y Edio do Nascimento, así como la presunta comisión de violencia sexual en esos hechos.



Estas tres audiencias se harán desde la sede de la Defensoría del Pueblo.

Seguimiento a casos

Jineth Bedoya, editora de EL TIEMPO. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Además de las audiencias públicas en los tres casos señalados, la Corte IDH realizará, entre el 9 y el 13 de octubre, audiencias privadas de supervisión de cumplimiento de cinco sentencias que ya había dictado contra Colombia.



En ese sentido, se analizará el cumplimiento del estado Colombiano de órdenes dadas en sentencias como la emitida por las masacres de La Granja y El Aro, en Ituango (Antioquia), en hechos ocurridos en 1997; también se verificará el cumplimiento de la sentencia del caso Vereda La Esperanza, en la que se determinó la responsabilidad del Estado por desapariciones forzadas de 14 personas, la ejecución extrajudicial de otra, y la retención de un niño en la vereda La Esperanza, municipio de El Carmen de Viboral (Antioquia), entre el 21 de junio y el 27 de diciembre de 1996.



También se analizará el cumplimiento de la sentencia del caso Isaza Uribe y otros Vs. Colombia, en el cual se condenó a la nación por la desaparición forzada de Víctor Manuel Isaza Uribe, ocurrida el 19 de noviembre de 1987 en Puerto Nare (Antioquia), cuando hombres se lo llevaron de la cárcel del municipio, mientras se encontraba en detención preventiva.



Otro de los procesos en los que se analizará cómo va el cumplimiento de la sentencia es en el caso de las Comunidades Afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) Vs. Colombia. En este caso, el país encontrado responsable por violaciones de derechos humanos durante la llamada ‘Operación Génesis’, de la Fuerza Pública, realizada entre el 24 y el 27 de febrero de 1997 en el área general del Río Salaquí y Río Truandó, en Chocó; en esos hechos fue asesinado Marino López Mena y luego fueron desplazadas cientos de personas.



Finalmente, el 13 de octubre se hará la audiencia por el caso Bedoya Lima y otra Vs. Colombia. Esta condena fue dictada por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, honra, dignidad y libertad de expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien el 25 de mayo del 2000 fue interceptada en la entrada de la cárcel La Modelo de Bogotá, donde iba a realizar una entrevista a un exparamilitar, y luego fue secuestrada y sometida a agresiones físicas, sexuales y verbales.







