“El sacrificio y el esfuerzo tienen su recompensa. Hay que trabajar por lo que uno quiere para salir adelante y hay que hacerlo bien”.



Esas palabras son el legado que el coronel José Daniel Gualdrón Moreno recibió de sus padres, dos humildes campesinos, y que hoy le repite a sus tres hijos orgulloso de contarles que su infancia no fue fácil, por diversas situaciones, pero que gracias al buen ejemplo y al compromiso de hacer las cosas bien y en pro de la comunidad en diciembre ascenderá al grado de brigadier general en la Policía Nacional.



Gualdrón, ingresó a la Policía hace 35 años en el grado de agente, que para la época eran la base de la institución, por los giros de la vida portó el uniforme como suboficial y por méritos en temas de orden público y la defensa de la vida logró ingresar a la Escuela General Santander, donde hizo su carrera como oficial.



El coronel Gualdrón, de 55 años, enfrenta un nuevo reto: mantener los buenos resultados en la Metropolitana de Cali, unidad a la que fue designado como comandante, y desde donde hace una retrospectiva de su vida en una mezcla de tonos que van desde la nostalgia, alegría y emoción.



Entusiasmado relata que nació en un pueblito que se llama San Javier, de La Mesa (Cundinamarca), donde vivió la primera parte de su infancia; su mamá era enfermera, “y dejó de trabajar en el hospital para dedicarse a la crianza de mis 7 hermanos y yo. Somos 8, y yo soy el cuarto. Se podrá imaginar que es educar y estar pendiente de tanto muchacho”, señaló Gualdrón.

Recogió algodón y ayudó en la 'rusa'

El oficial añadió que su papá trabajaba en los ferrocarriles y que lo trasladaron a Flandes (Tolima), por lo que la familia se fue a vivir a dicho municipio, “prácticamente me críe allá, me formé, me eduqué y pasé toda mi juventud”. En ese lugar tuvo su primer gran prueba, su papá sufrió un grave accidente al enganchar un tren que casi le cuesta la vida.



“Estuvo muy mal, perdió un pulmón y lo tuvieron que pensionar. Así que aunque mi papá nunca nos desamparó, pues, ya nos tocó ayudar con los gastos de la casa”, dijo José Daniel, al recordar que para apoyar a la familia empezó a recoger algodón con su abuelo “para ganarme unos pesos”, y afirma con orgullo que también trabajó como maestro “en la rusa”, en una construcción que había frente a su colegio.



En la mañana estaba en la obra y por las tardes asistía a clases en el colegio departamental Jorge Eliecer Gaitán, donde también estudiaron sus hermanos y de donde se graduó.



De su época de adolescente, relata con cierta picardía, jugaba fútbol frente a una cancha improvisada frente a su casa y dependiendo del marcador “acaba los partidos porque me llevaba el balón y me encerraba en mi casa”, lo que generaba el disgusto de sus amigos.

Prestó servicio militar y entró a la Policía como agente

El agente José Daniel Gualdron. Foto: Cortesía: coronel José Daniel Gualdron

Gualdrón, terminó su educación secundaria, y como era propio de la época se fue a prestar el servicio militar, “fui del segundo contingente de 1986 en Tolemaida. Estuve en el batallón de servicios el número 10 e igualmente hice parte de la Policía Militar”, relató.



Hundido en sus recuerdos, señaló que estuvo al frente de lo que se denomina “control ciudadano” entre Melgar y Girardot, y a los seis meses fue trasladado a Cauca, exactamente a Corinto, donde realizó los controles al personal militar dentro de su función como policía militar.



El hombre, una vez termina su servicio militar en 1987 se enfrentó a la realidad de la vida, otra vez, “no había muchas fuentes de empleo, no había mucho que hacer en mi pueblo y no tenía recursos económicos para ingresar a una universidad”, aseguró al indicar que sin saberlo su futuro se estaba jugando.



Guadrón, escuchó que había inscripciones para agentes de policía en la escuela del Espinal (Tolima), se presentó, pasó todo el proceso de incorporación y a los 15 días de estar en curso para agente “hubo una necesidad en la policía de mandos medios o suboficiales que en ese entonces eran cabos segundos y cabos primeros”, señaló.



Y tuvo su primera buena estrella profesionalmente, como él había prestado servicio militar tenía la opción de pasar a hacer el curso de suboficial, “aproveché la oportunidad y me enviaron a la escuela Gonzalo Jiménez de Quesada en 1988. Hice parte del curso 087 de suboficiales y me gradué como cabo segundo en diciembre del 88”.



En ese giro, la vida, sin él saberlo le estaba marcando el camino a general, porque como cabo segundo lo trasladaron al Caquetá, en plena guerra del Estado contra la otrora guerrilla de las Farc.

Fue subcomandante de estación en los municipios de Curillo, Solano Morelia y estuvo en actividades de vigilancia en Florencia, “los tres primeros años de mi carrera fueron en Caquetá”, puntualizó Gualdron, quien resaltó que fue llamado a curso y ascendió al grado de cabo primero”.



Lo enviaron otros cuatro años a Caquetá, departamento al que asegura le tiene gran afecto, donde “logre un gran acercamiento con la comunidad, por eso, me dio mucha nostalgia cuando me trasladaron para Bogotá”, puntualizó.



Ya corría el año de 1992 cuando Gualdron llegó a la Capital para recibir un curso de conducción y en ese momento se le dio la oportunidad de su vida, el director de la Policía, general Miguel Gómez Padilla, abrió convocatoria para que los suboficiales ingresaran a curso de oficiales.



“La Policía siempre ha brindado oportunidades, pero antes del 91, si un suboficial quería hacer curso de oficial debía retirarse y pagar el curso, lo que era muy complejo y caro”, explicó Gualdron, quien resaltó que en esta ocasión, el general Gómez abrió la convocatoria para los que fueran destacados, con una buena hoja de vida y un buen desempeño en las unidades donde hubiera estado asignado.

"El sacrificio y el esfuerzo tienen su recompensa”

En diciembre ascenderá, tras 35 años de carrera, al grado de brigadier general. Foto: Cortesía: coronel José Daniel Gualdron

Y fue en ese instante donde comprendió las palabras de su padre, “el sacrificio y el esfuerzo tienen su recompensa”, porque gracias al trabajo que desarrolló en Caquetá tuvo su pase – casi que directo a la Escuela de Cadetes General Santander – ya que por citar una situación, defendió a sangre y fuego a los pobladores de Curillo, en medio de una toma de la guerrilla, “protegimos a la ciudadanía, protegimos a nuestros policías”.



Y esas acciones, reconocidas con el agradecimiento y cariño de la población civil, fueron las que marcaron su hoja de vida y por ellas, en un hecho excepcional, fue llamado a curso de subteniente (junto a 134 suboficiales de todos los grados) y tras pasar los exámenes de rigor ingresó a la Escuela General Santander el 17 de enero de 1993.



De ese grupo, se graduaron 124 subtenientes y Gualdron empezó a rotar por diferentes unidades y cargos de acuerdo a su grado. Inició como comandante del grupo de bachilleres de la estación Quiroga, de la Metropolitana de Bogotá en 1993; fue comandante de varios CAI en la ciudad, estuvo en Cali, también pasó por varios cargos en la Policía de Carreteras, estuvo como comandante en las estaciones de Puerto Asís y Orito en Putumayo, comandante de la Policía en Risaralda.

Recuerda que en Bogotá, en medio de unas protestas le tiraron una piedra que le fracturó la mandíbula derecha, “por fortuna tuve una muy buena recuperación y una excelente atención en el hospital de la Policía”.



De hecho, en su hoja de vida se reportan 227 condecoraciones y felicitaciones, entre ellas, 10 menciones honorificas y 4 por servicios distinguidos.



Para este oficial lo importante como persona “es obrar con rectitud, honestidad y siempre tratando a las personas con respeto”, otra de las grandes enseñanzas de su papá.



Por eso, con humildad el coronel Gualdron afirmó que “he venido cumpliendo con todas las expectativas institucionales, los ascensos grado a grado, y hoy en día gracias a mi Dios y a la línea institucional se me da la oportunidad de ascender a brigadier general, no ha sido fácil, pero debo reconocer que siempre las oportunidades han estado abiertas”.



En esa línea, el oficial añadió que en su época eran más complejas las cosas, “hoy la Policía Nacional ha abierto todas las posibilidades, en este momento están en la Escuela General Santander, más de 300 patrulleros que ahora están haciendo curso para graduarse de subtenientes, hacer parte de la línea de mando y los cargos que tienen que ver con el régimen de carrera”.



Viendo su vida en perspectiva, aseguró que hoy está recogiendo los frutos de los esfuerzos que ha hecho, “desde el momento que empezamos a formarnos, a crecer personalmente, académicamente, institucionalmente, ese esfuerzo es el que hoy esta siendo compensado”, aseguró.



Y por eso mismo tiene claro que seguirá trabajando día a día con mayor empeño por cumplir con su rol como policía y como padre de Jhony, Anyi y Daniela, de quienes asegura son el motor de su vida y de quienes se siente muy orgulloso, “y a quienes quiero ver triunfando en sus vidas y carreras, para ellos y mi esposa doy lo mejor a nivel familiar”



De sus hermanos habla con cariño, asegura que son unidos, y añade que dos de ellos son policías en retiro; su padre falleció hace 10 años y su mamá el año pasado, en ese momento se siente su voz melancólica, pero de inmediato toma fuerzas y se describe como un “policía de carácter, con criterio, que toma decisiones contundentes cuando hay que tomarlas”.



Los pocos ratos que tiene libres los disfruta jugando fútbol, aunque reconoce que no es muy bueno, es hincha de Millonarios y su segundo equipo es el Tolima; trota o lee libros muy ligados a temas institucionales.



Gualdrón sabe que no es bueno en la cocina y para contrarrestar el tema lava la losa o ayuda en los quehaceres del hogar, es su forma de compartir con sus seres queridos.



Este hombre que en diciembre recibirá sus primeras estrellas (dos) en grado de brigadier general, finaliza su relato asegurando que esta enfocado en desarrollar con mucho compromiso su labor en Cali, en mejorar la seguridad de los habitantes de esta hermosa ciudad del Valle del Cauca y en mejorar cada aspecto necesario para garantizar su integridad y vida.

