'Que le respeten la vida', pide papá del coronel Pérez a las disidencias

"Nosotros guardábamos la esperanza de que estuviera vivo. El general Zapateiro nunca nos aseguró que estuviera muerto, dijo que "podría", pero ni lo aseguro ni lo desmintió", aseguró con voz calmada a EL TIEMPO Pedro Pérez, papá del coronel Jorge Pérez Arciniegas, oficial del Ejército secuestrado por las disidencias desde el 17 de abril.



La familia del oficial vivió un carrusel de emociones, el viernes prácticamente daban por muerto al coronel y ayer domingo una prueba de vida les devolvió la alegría de reunirse "en un corto futuro" con el coronel.



El papá del coronel resaltó que esa prueba de supervivencia "fue la alegría más grande. Nosotros le habíamos pedido a las disidencias de las Farc - que por favor - nos dieran una muestra de su vida para aliviar en algo nuestro dolor".



El señor Pérez dijo que cuando conocieron de la posibilidad de que el coronel estuviera muerto se unieron en oración, porque son católicos y le "pedimos a nuestro Señor y a la Virgen santísima el milagro de la prueba de supervivencia y que estuviera vivo".



Don Pedro dijo que le inculcó a sus hijos desde niños principios para ser hombres de bien. "Siempre le inculque la responsabilidad, siempre le inculque valores para su formación como ciudadano, como profesional, Por eso en el video él dice "papá estoy enfrentando, que es lo que me ha enseñado", eso me hizo sentir muy orgulloso", puntualizó.



'No merezco este sufrimiento'

En video el oficial saluda a su familia. Foto: Pantallazo video Saravena Noticias

De hecho, el señor Pérez se declaró confiado en que su hijo, cuando regrese, aclarará las circunstancias en que se dio su secuestro en Saravena, Arauca. "Él pondrá la clara y dirá lo que pasó", puntualizó.



El papá del oficial dijo que toda su vida la dedicó a la educación, a formar a adolescentes y jóvenes y se declaró muy complacido y orgulloso de la labor alcanzada en décadas de trabajo.



En ese momento, al recordar su labor como formador de "jóvenes de bien", aseguró entre sollozos "no merezco, a la edad que tengo, un sufrimiento así".



El educador dijo que lleva 43 años de casado y que fruto de ese amor nacieron dos hijos: "mi teniente coronel, que para mi es un héroe y mi hija, que labora en Bogotá. Ella es ingeniera civil. Me preocupe por la formación de ellos".

'Mi madre no sabe que está secuestrado'

El señor Pérez dijo que estaba en Sogamoso (Boyacá), donde reside su mamá, "vengo por ella para llevarla al médico. Mi hijo es su nieto mayor, lo quiere mucho, pero no sabe que esta secuestrado", afirmó.



Explicó que ha sido difícil esta situación, la voz se le corta y dice: "ella me pregunta por él. me dice, "no me ha llamado". Y yo le respondo "madre no se preocupe, usted sabe que él es de inteligencia y está ocupado. Son mentiras que le digo por velar de la vida de mi madre, una noticia de estas la afectaría mucho".



El señor Pérez recalcó que su hijo es "especial" ama a su familia, "tiene una relación muy especial con mi esposa, su madre. Hablaban todos los días, ya se podrán imaginar como esta ella", señaló.



Pedro Pérez reiteró que están convencidos de que se volverán a reunir con su hijo, "por eso, le pido a las disidencias que le respeten la vida. Como familia lo esperamos con los brazos abiertos", afirmó.

