'Tenemos que priorizar la información más indispensable del conflicto'

Aunque el año pasado la Comisión de la Verdad logró entrevistar a 10.755 personas en todo el país, este año la pandemia de coronavirus ha afectado fuertemente ese trabajo esencial para la elaboración del informe final sobre la verdad de lo ocurrido en el conflicto.



El comisionado Alejandro Valencia habló sobre en qué quedó la toma de testimonios, especialmente los que estaban tomando en las cárceles con personas que participaron significativamente en el conflicto, y cómo esta pandemia afectará el informe que deben entregar a finales del 2021.

¿En qué quedó el proceso de toma de testimonios en medio de esta pandemia?

Expedimos criterios a nuestros equipos para hacer entrevistas virtuales, pero no ha sido fácil. Una primera dificultad es que no toda la gente tiene los elementos necesarios como una buena conexión de internet, pero lo otro son situaciones más complejas, como que las personas nos garanticen que esas entrevistas se dan en condiciones de seguridad y confiabilidad, que no haya otras personas presentes, y que no van a grabar la entrevista. Si no se pueden garantizar esas condiciones, y si no las hay, las entrevistas no las realizamos.



Hay regiones donde la conectividad es muy mala, otras personas nos dicen que no hay condiciones de confianza porque están con sus familias y las cosas que tienen que decir son de altísima confidencialidad.



¿Cómo creen que esto los va a retrasar?

El atraso y la afectación son significativos. Por ejemplo, nosotros veníamos haciendo un trabajo importante en cárceles y con personas que están en unidades militares, y vemos que la pandemia está afectando de manera muy particular los centros carcelarios y quién sabe cuándo vamos a poder ir allá. Nos toca ir evaluando la coyuntura y nos tenemos que ajustar, tenemos que trabajar con todas las dificultades que esto significa para tener el mayor acopio de información hacia diciembre del año entrante.

En cuanto a las cárceles, ¿qué tanto habían podido avanzar?

Habíamos comenzado a hacer un trabajo importante, pero justo antes de la pandemia era cuando estábamos empezando a hacer unas entrevistas bastante significativas.

Yo he estado intentando hacer un par de entrevistas virtuales con privados de la libertad y no hemos podido por problemas técnicos. Además, el centro penitenciario nos tiene que garantizar las condiciones de confidencialidad, seguridad, silencio, buena línea, y hemos tenido bastantes dificultades.



¿A quiénes estaban entrevistando en cárceles?

De diverso tipo. Hay comparecientes ante la JEP, exmilitares, exmiembros de las Farc, algunas personas que pertenecieron a grupos paramilitares. Ese es el perfil de responsables vinculados al conflicto.



¿Eran personas de alto nivel en esas organizaciones?

Son personas que tuvieron una participación realmente relevante en el conflicto armado. Hay personas de diferente rango, pero son personajes importantes para nosotros.

Con estos retrasos de por medio, ¿cree que van a alcanzar a terminar el trabajo de construir las verdades del conflicto antes de que termine el mandato de la Comisión?

La cuestión es que nos toca, la Comisión tiene un mandato a noviembre del 2021, esto fue establecido en el marco legal del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.



Esta situación nos ha generado unas dificultades serias, pero haremos todo lo posible por hacer un trabajo serio y profesional.

Pero ¿cree que esto va a obligarlos a dejar por fuera algunas cosas?

Esto nos ha llevado a priorizar y enfocarnos en lo que es más indispensable, la información que sí o sí requerimos, y hacia allá están encaminados nuestros esfuerzos en lo que queda de este año.



Por el impacto de la pandemia en la economía, el otro año posiblemente tengan menos dinero, ¿cómo los afectará esto?

Dentro de este trabajo de priorización empecemos a mirar efectivamente qué cosas podríamos hacer con ese eventual recorte. Y, obvio, seguimos en importante interlocución con la cooperación internacional para tener subsidiariamente algunos recursos.



Estamos en el trabajo de priorizar algunas cosas muy centrales que creemos que pueden ser lo más significativo que le podamos decir al país.

