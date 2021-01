Covid: medidas que regirán en las capitales durante el fin de semana

Con la intención de frenar el aumento en los contagios del nuevo coronavirus en Colombia, varias autoridades locales han tomado una serie de medidas que se deberán cumplir durante el fin de semana del 16 y el 17 de enero.



Entre ellas están normas como el toque de queda, la cuarentena y la Ley seca.

A continuación, le recordamos cuáles de estas medidas se aplican y dónde, para que lo tenga en cuenta y se evite un mal rato.

No es momento de descuidarse y bajar los brazos, el llamado general es extremar los cuidados. Tenga en cuenta que, solo el pasado viernes 15 de enero, el país registró más de 21.000 casos nuevos de contagio.



En total, Colombia registra 1,8 millones de infectados (más de 118.000 activos) y más de 47.000 muertos.

Bogotá

La cuarentena estricta en la capital comenzó el viernes 15 de enero a las 8 p.m. e irá hasta el lunes 18 a las 4 a.m. Además, hay toque de queda en toda la ciudad entre las 8 p.m. y las 5 a.m. de cada día.



Durante el fin de semana, usted puede salir a abastecerse (una persona por familia), ejercitarse (máximo 1 hora), pasear a su mascota (si la tiene y durante 20 minutos) y trabajar (si está dentro de las excepciones). Eso sí, en los casos que corresponda, debe ceñirse al ‘pico y cédula’ (terminada en par sale día impar, terminada en impar sale día par).



Ojo, también hay Ley seca, por lo que está prohibida la venta y el consumo de licor en lugares públicos o abiertos al público.



Si tiene un viaje, puede ingresar o salir de la ciudad, siempre con soportes, aunque tendrá que adaptarse a medidas en otros lugares.



Por ejemplo, en Cundinamarca, Girardot, Facatativá y Fusagasugá están en toque de queda continuo, mientras que los otros 113 municipios del departamento tienen toque de queda nocturno.



Cali

Se decretó un toque de queda continuo desde el viernes 15 a las 7 a.m. hasta el lunes 18 de enero a las 5 a.m.



Al igual que en Bogotá, puede salir a pasear a su mascota, a ejercitarse, a abastecerse y a trabajar (si está dentro de las excepciones). También puede viajar e ir a hoteles (si tiene reverse), pero siempre mostrando soportes.



En la capital del Valle también hay Ley seca y no están habilitadas canchas, parques recreodeportivos, parques biosaludables, polideportivos, gimnasios, clubes sociales y deportivos, centros deportivos y demás escenarios deportivos.



Los deportistas de alto rendimiento pueden usar estos escenarios, pero deben tener autorización previa.



En Cali el toque de queda continuo empezó el viernes 15 a las 7 a.m. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante. EL TIEMPO

Medellín y Antioquia

La ciudad está en toque de queda continuo desde las 10 p.m. del viernes 15 hasta las 5 a.m. del lunes 18 de enero.



No está permitida la movilidad, a menos que tenga permiso, pero sí puede salir a abastecerse, rigiéndose por el ‘pico y cédula’ (par sale día par e impar sale día impar), e ir a hoteles. Restaurantes solo tienen permitido el domicilio.



Por su parte, los municipios de Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas, La Estrella, Bello, Copacabana, Girardota, Barbosa, Rionegro, Marinilla, La Ceja, El Retiro, Guarne, El Carmen de Viboral y El Santuario estarán en toque de queda continuo entre las 6 p.m. de este sábado 16 hasta las 5 a.m. del lunes 18.



Esta medida la decretó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.



Toque de queda en Medellín empezó a las 10 a.m. del viernes 15 de enero. Foto: Esneyder Gutérrez

Cartagena

La capital de Bolívar está con 'pico y cédula' general. También tendrá toque de queda este sábado, desde las 11:59 a.m. hasta las 5 a.m. de este domingo. Por su parte, el domingo, el toque de queda será desde las 11 p.m. y hasta las 5 a.m. del lunes 18.



Hay Ley seca desde las 11:59 p.m. hasta las 10 a.m. del siguiente día, y los estancos y licoreras pueden vender hasta las 10 p.m.



Ibagué

El toque de queda continuo opera entre las 8 p.m. del viernes 15 de enero hasta las 5 a.m. del lunes 18.



Al igual que en otras ciudades, en la capital tolimense puede salir a abastecerse (dependiendo del 'pico y cédula'), sacar a su mascota y pedir domicilios.



No hay cierre de fronteras.



Villavicencio

La capital del Meta está con toque de queda entre las 10:00 p.m. y las 5:00 a.m. de cada día del fin de semana. También está aplicando 'pico y cédula' para hacer compras en establecimientos comerciales y financieros.



Bucaramanga

Hay 'pico y cédula' todos los días para actividades comerciales y de atención al público toque de queda con Ley seca desde las 8 p.m. hasta las 5 a.m. de cada día.Las medidas abarcan a los municipios del área metropolitana de la capital de Santander: Floridablanca, Girón y Piedecuesta.(Vea: Ampliaron el toque de queda en Santander y Bucaramanga).

Popayán

En la capital del Cauca hay confinamiento total (empezó a las 8 p.m. del viernes 15 e irá hasta las 5 a.m. del lunes 18. También hay toque de queda y Ley seca, y se aplica el 'pico y cédula' para actividades comerciales y de atención al público.



