Gobierno emite decreto que facilitará adopción de 25 menores de edad

El Gobierno expidió el decreto 567 con fecha del 15 de abril de 2020, con el que busca desentrañar el proceso de adopción de 25 menores de edad, solicitados por familias extranjeras.



Vale la pena aclarar que el proceso se aplica a toda persona interesada en adoptar. El proceso se suspendió por la emergencia desatada por el coronavirus que llevó a que el Consejo Superior de la Judicatura a detener todos los procesos.

Este grupo de menores es considerado de difícil adopción, porque son mayores de ocho años, y ante el interés de 20 familias canadienses, estadounidenses e italianas de adoptar a los niños, varias voces lanzaron la alerta de que en este momento ningún juez podría emitir la sentencia de adopción.



El decreto, expone en 14 páginas la situación del país y el por qué se hace la expedición del mismo en el que se le conceden funciones judiciales a los procuradores de familia "para conocer de los procesos de adopción excluidos del levantamiento de la suspensión de términos (...) específicamente, en los procesos de adopción en los que no se ha admitido demanda o aquellos nuevos que se pretendieran adelantar".



(Le puede interesar: Deben seguir adelante procesos de adopción de menores)



"Dicha competencia se ejercerá por el término en que se mantenga vigente la suspensión de términos para juzgados de familia dispuesta por el Consejo Superior de la Judicatura en los procesos adopción", señala el decreto.



Quienes se han designados para esta función no podrán ejercer de manera simultanea "la función ministerio público dentro de los de adopción que se encuentren bajo su conocimiento", ni seguir con sus actividades previas.



Estos procuradores judiciales de familia, señala el decreto, "quedarán investidos de funciones jurisdiccionales transitorias" sin que se modifique su nivel salarial o estatus laboral.



"Una vez sea levantada la suspensión de términos por parte del Consejo Superior de la Judicatura en relación con los procesos de adopción, serán remitidos a los jueces de familia, siempre y cuando no se hubiese proferido auto admisorio de

demanda", resalta el documento.

¿Cómo se adelantará el proceso de adopción?

De acuerdo con el decreto, presentada la demanda adopción a través de un correo electrónico, que será designado por la Procuraduría, se asignará un número registro y por reparto, se repartirá a un procurador judicial de familia del grupo adopciones, quien adelantará el respectivo "proceso previsto en los artículos 1 a 1 del Código Infancia y Adolescencia y notificará su admisión por estado a los interesados".



Con base en la decisión habrá una "notificación personal a los padres adoptantes y la expedición de copias auténticas se las direcciones del Instituto Colombiano de Familiar, ICBF, del país, para lo cual el procurador judicial de familia remitirá al respectivo director la documentación con certificación de trazabilidad que garantía de su autenticidad, para lo cual se adaptarán las aplicaciones tecnológicas necesarias para tal fin".



Otro aspecto importante hace referencia a las demandas de adopción presentadas ante los juzgados de familia, que no fueron admitidas antes de la suspensión (...) el juez familia deberá en un término perentorio dos días hábiles a partir de publicación del presente decreto, entregar el expediente completo para que la Procuraduría precise el trámite.

Excepciones avaladas por el Consejo Superior de la Judicatura

El lunes, el Consejo Superior de la Judicatura, se refirió a algunas excepciones que permiten continuar con cierto tipo de casos judiciales en los que sus términos no están congelados.



Y en ese sentido, determinó que a partir del 13 de abril se levanta la suspensión de términos judiciales en los procesos de adopción en los casos en los que se haya admitido la demanda.



Este ya era un salvavidas para la adopción de los 25 menores, que indicaba que esos casos deberían seguir adelante y no quedarse congelados.



JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET