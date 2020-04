Coronavirus llegó a prisiones pero aún falta decreto de excarcelación

Con un hacinamiento que sobrepasa en 50 por ciento, los internos en las diferentes cárceles del país se encuentran a la espera, hace tres semanas, de un decreto que expedirá el Gobierno para facilitar que unos 10.000 presos se hagan beneficiarios de la casa por cárcel.



La medida de carácter extraordinario busca frenar la propagación del coronavirus, que en la última semana cobró la vida de dos internos de la cárcel de Villavicencio y que tiene en alerta a la cárcel Distrital en Bogotá, donde uno de los guardias dio positivo para Covid- 19.

EL TIEMPO consultó con varias fuentes, expertos en temas de seguridad ciudadana, sobre la demora en la expedición del decreto, así como los pro y los contra de esta norma, de cara a la liberación de los internos. Aunque la mayoría de las personas detenidas en el país responden por delitos de hurto y narcotráfico, el borrador de decreto del Ministerio de Justicia que hasta ahora se conoce deja ese tipo de delitos por fuera del beneficio de casa por cárcel.



En la mañana de este lunes, a través de un comunicado, la Defensoría del Pueblo en cabeza de Carlos Negret, se pronunció sobre el tema pidiendo que se agilice la expedición del decreto "reglamentario de la emergencia carcelaria".



De acuerdo con la Defensoría, es importante darle celeridad al tema sobre las detenciones "domiciliarias con mayor favorabilidad que en el código procesal vigente, con mayor cobertura, sin criterios reduccionistas estrangulantes, para salvar la vida de miles de privados de libertad y de los guardianes servidores públicos de los establecimientos penitenciarios".



El organismo humanitario apoya "las medidas excepcionales de política criminal", pero a la vez, considera "que no son suficientes y deben aprovecharse con visión, no de transitoriedad, sino de permanencia".

El exministro de Justicia y exFiscal General, Alfonso Gómez Méndez, aseguró a este diario que el problema del "establecimiento" es que nunca ha querido tomar en serio el tema penitenciario.



"Aquí todos los problemas sociales lo solucionan con cárcel, aumento de penas y en eso hemos venido creciendo de manera exponencial desde los 80´s", señaló Gómez, al destacar que los gobiernos en general se han desentendido del tema.



Para el exministro el problema del hacinamiento se hubiera solucionado de una manera fácil, "construyendo más cárceles, así de sencillo, pero no es fácil, porque el Gobierno no da recursos", aseguró.



Frente a la excarcelación, señaló que está "de acuerdo con lo que ha planteado el ministerio de Justicia, pero hay que hacerlo pronto", dijo Gómez Méndez, al señalar que es una situación excepcional, que lleva a que como sociedad demos nuestro aval a "esta excarcelación". Dijo que "debemos aceptar que saldrán personas que quisiéramos que no salieran. Pero entre dos males, el menor. Tenemos que evitar una pandemia extendida en una población tan grande como la carcelaria", puntualizó.



De igual forma, el exministro se declaró partidario de la excarcelación de un determinado grupo de personas, que cumplan con ciertas condiciones, que deben quedar muy claras en el decreto el Ministerio.

Por su parte, el experto en temas de seguridad ciudadana y profesor universitario, Daniel Mejía, dijo a EL TIEMPO que es partidario de la excarcelación, y se unió a las voces que advierten que la expedición del decreto está demorada.



" Nadie está pidiendo que saquen violadores o asesinos que puedan representar un riesgo grave para la seguridad ciudadana y la sociedad. Pero sí que se considere descongestionar las cárceles, sacando personas que por ciertas características no representan un riesgo grave para la seguridad ciudadana", afirmó Mejía.



Señaló que en su concepto, los internos "podrían salir, si se focaliza bien quiénes se pueden hacer merecedores del beneficio, y así, minimizar los los posibles efectos en la seguridad ciudadana".



Mejía, recordó que la Fiscalía tiene la herramienta Prisma para mirar riesgos de reincidencia de cada individuo que está en la cárcel. Y que al utilizarla en este momento le daría una pista al Gobierno de quién podría beneficiarse de la casa por cárcel, por lo que dijo, "no entiendo por qué no la están usando en el Gobierno".



Precisamente anoche el fiscal general Francisco Barbosa se volvió a referir al tema de la excarcelación, y dijo que la salida de presos debía ser "minimalista". También dijo que acompañaba al Gobierno para que “rápidamente proceda a expedir el decreto que permita aliviar las condiciones de quienes verdaderamente necesitan salir de las cárceles por su condición de fragilidad en el marco de esta epidemia”.



Hace una semana el fiscal se había referido al decreto, haciéndole varias críticas, diciendo que el decreto no tenía medidas para evitar la propagación del coronavirus en las cárceles ni responder a la coyuntura, sino resolver un problema de fondo como el hacinamiento.



Barbosa también dijo en su momento que el decreto no dejaba claro por qué bajar el hacinamiento protegería la condición de salud de la población presa, y afirmó que dejar libres a cierto tipo de personas podía poner en riesgo la seguridad ciudadana.



Ante esos cuestionamientos de Barbosa, hubo una respuesta de la Comisión de la Sociedad Civil de Seguimiento al tema carcelario, quien dijo que al Fiscal General le sustento o coherencia” y que demuestra “desconocimiento de los riesgos y problemáticas que enfrenta la población reclusa”.



La Comisión dijo que, contrario de lo que afirma el Fiscal General, el hacinamiento sí facilita la propagación del coronavirus, pues esta enfermedad se transmite por el contagio cercano con personas infectadas, algo evidente en las cárceles ante la sobrepoblación.



