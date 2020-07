Internista, mamá de tres hijos y día a día se enfrenta a la covid- 19

“Mis hijos y la medicina son mi vida, y así soy feliz”, aseguró a EL TIEMPO la doctora Lilian Consuelo Muñoz Marrugo, quien fue condecorada este 20 de Julio por el presidente Iván Duque, en representación del cuerpo médico – enfermeras, especialistas y la rama en general – que lo ha entregado todo, para atender a los pacientes de la coronavirus. Ella, es una de las sobrevivientes de esta mortal enfermedad.



La doctora, especializada en medicina interna, se describe a sus 44 años como una costeña atípica. Nació en Cartagena, y ama el rock, su banda favorita es Tool. Pero siempre sobresalió en el colegio por sus buenas notas y su disciplina.



Estudió la primaria y secundaria en el colegio La Esperanza, en plena zona amurallada de La Heroica. Eran épocas de doble jornada, “recuerdo cuando salíamos de clase para ver el mar y las luces que se conjugaban con el atardecer desde las murallas, algo mágico, que anhelo volver a sentir y ver”, señaló.



A los 16 años se graduó, y de inmediato ingresó a estudiar medicina en la Universidad de Cartagena. “Al principio me dio duro la anatomía, pero lo compensé con bioquímica y fisiología”, reconoce la profesional.



El rural le marcó la vida por cosas: la asignaron al Hospital Naval de Cartagena, - entre 2000 y 2001 – y allí estuvo en el área de hospitalización y urgencias y vivenció “la adrenalina y acción que se requiere para salvar una vida”.

Además, conoció al médico Andrés Zapata, oficial de la Armada, con quien se casó al año de noviazgo. “A él lo trasladaron para Tumaco en Nariño, y nos planteamos dos posibilidades. O terminábamos o nos casábamos, y fue la última”, relata entre risas.

Lilian, proviene de una familia tradicional cartagenera, sus padres, Joaquín e Inés, llevan 48 años de casados, y para ellos, los valores y la familia fueron primordiales para educar a sus tres hijos.

Durante el rural, la doctora empezó a sentirse atraída por la medicina interna, ya que alcanzó a tener un fuerte contacto con adultos mayores. “Que me hicieron comprender que me faltaba mucho por aprender, y que esta carrera es de estudiar mucho”, señaló.



De paso, en algunos partos que atendió conoció lo que describe como “la magia de la vida. Cada nacimiento es hermoso, porque estás ayudando a darle continuidad a la vida”, puntualizó.



Uno de los primeros retos que enfrentó en su carrera, fue dar inició a su especialización en medicina interna, y el embarazo del primero de sus tres hijos.



“Para esa época, tuve mi primer contacto con el Hospital Militar de Bogotá, allí llegué por la especialización. Yo era muy dedicada, pero no me podía imaginar lo pesado del trabajo. Amamantaba a Pipe, mi primer hijo, entre los turnos, por fortuna mi familia me colaboró mucho, pero fue muy duro”, relata.



Al terminar sus tres años de residente, logró mantenerse en el Militar, y fortalecer su experiencia en la atención de pacientes internos en unidades de cuidados intensivos en urgencias.

Pasaron varios años, estuvo viviendo un tiempo en Buenaventura, Valle, a donde fue trasladado su esposo, de quien se separó, luego de 15 años de matrimonio, “pero hoy somos los mejores amigos, por nuestros hijos, y porque siempre nos hemos apoyado”, afirmó la especialista.



Lilian tiene una subespecialización en Cuidado Intensivo y disfruta leer libros de Stephen King, lo que califica como “su placer culposo”; además, reconoce que no sabe bailar, y que le da “terror hacerlo”.



Su vasta experiencia, le permite hoy día a la doctora Muñoz, trabajar tanto en el Hospital Militar como la Clínica Marly, y precisamente, en medio de su labor se contagió de la coronavirus.

La doctora Muñoz esta a cargo de la UCI de pacientes covid. Foto: Archivo personal Lilian Muñoz

Cara a cara con el virus

El 19 de marzo, con las primeras advertencias del covid -19, la doctora Lilian estaba – junto a otros médicos – diseñando el plan maestro o estrategia para enfrentar la pandemia, un hecho, sin antecedentes ni puntos de comparación en la historia reciente de la humanidad.



“Ese día tenía una exposición y empecé a sentirme muy mal. Tenía fiebre y me fui a mi casa. Me aislé, pero al tercer día, por los síntomas y complicaciones en mi salud me fui para la Clínica. Me sentía muy débil, me deshidrate”, relató.



Recuerda la especialista, que estuvo 15 días hospitalizada, y que aunque no llegaron a entubarla, vivió los peores días de su vida, “deliraba, me sentía asfixiada, y en mis momentos de lucidez, pensaba en mis hijos, en que estaban solos”.



Lilian, conocía la gravedad de su enfermedad, y los escenarios que podrían darse, de allí, que cuando fue dada de alta, guardó los 14 días de aislamiento en su casa. “No veía a mis hijos, hacíamos las tareas a gritos, o a través del celular. Me cuidé mucho, por ellos y por mí, y cuando por fin me dieron de alta, lo único que pensaba era en volver a trabajar, a cuidar de mis pacientes.

La doctora Muñoz, está al frente de la Unidad de Cuidados Intensivos de los pacientes covid en el Hospital Militar. “El momento más crítico es cuando se entuba a un paciente con covid, es cuando hay mayor riesgo de contraer la enfermedad para el personal médico. Yo sé, que tengo algunos anticuerpos, así que entre otros, prefiero estar al frente y así cuidar de cierta forma a mis colegas y compañeros”, aseguró la médica internista, quien reitera, que la vida de los hombres y mujeres de la bata blanca, gira en torno a servir a los demás, y tratar de salvar vidas.



"Nuestro pago, ver a nuestros pacientes salir, y saber que se van a reunir con sus seres queridos”, puntualizó.



