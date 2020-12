Juez insiste en exigir pruebas PCR a viajeros, pero elimina cuarentena

Al escuchar algunas inquietudes que la Procuraduría había formulado, y en las que le había pedido modular la sentencia en la que ordenó que a los viajeros que lleguen a Colombia se les exija una prueba negativa de coronavirus, el juzgado 11 administrativo de oralidad del circuito de Bogotá le hizo algunos ajustes a su decisión.

En su fallo, el juez reiteró su orden de exigirles a los viajeros que lleguen a Colombia una prueba PCR con resultado negativo para coronavirus, previo al embarque. Así, dijo el juez, esta prueba se debe exigir como un requisito de ingreso por parte de las autoridades migratorias a los viajeros que ingreses por vía aérea.



Así las cosas, el juez confirmó su decisión de anular una resolución del Ministerio de Salud en la que eliminaba la exigencia de esa prueba, por lo cual se mantiene vigente otra resolución, la 1627 de 2020, con la que esa cartera había dicho que la prueba sí era necesaria.



Sin embargo, el juez hizo una adición a su fallo, señalando que para los viajeros que no cuenten con una prueba de coronavirus, se les debe exigir que se aislen de forma preventiva y que se realicen después la prueba. Además deben seguir las medidas indicadas hasta que se determine que no tienen el virus a través de una prueba y con "la evaluación del riesgo epidemiológico".

Esta medida, dijo el juez, "deberá regularse por parte del Ministerio de Salud y

Protección Social, únicamente para aquellos casos en que se dificulte para los

viajeros tomarse la prueba PCR, u obtener los resultados en los tiempos

estipulados, para el ingreso al país", aseguró.



Otra modificación que hizo de su primera decisión fue suprimir la orden que había dado para que se les exigiera a quienes llegaran del exterior guardar un aislamiento de 14 días en su lugar de vivienda o de alojamiento. Es decir, quienes tengan la prueba PCR, no tendrán que aislarse.



En este fallo, además, el juzgado le ordena al ministro de Salud Fernando Ruiz que tras ser notificado de esta sentencia de tutela, "dé cumplimiento inmediato a la misma, so pena de iniciar el incidente de desacato solicitado por el actor".



Esto porque el ciudadano que presentó la tutela, que fue fallada a su favor por el juzgado al exigir las pruebas PCR, señaló que el ministro estaba incumpliendo lo que se le había ordenado.

