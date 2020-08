'La justicia no estuvo a la altura de los colombianos en pandemia'

“La justicia no estuvo a la altura de los colombianos durante la pandemia”. Así lo expresó la abogada constitucionalista Bernardita Pérez en el programa UN Análisis, de UN Radio (98.5 FM), al discutir sobre las reformas que necesita la justicia en el país. “Estamos mal porque vemos el tema de la justicia del lado que no es, no del lado del colombiano de a pie”, agregó.



Para la profesora de la Universidad de Antioquia, “el problema parte cuando quieren hacer una reforma y solo se ocupan de las Altas Cortes y no de garantizarles a los ciudadanos el acceso a la justicia para resolver sus conflictos con prontitud”. Un ejemplo de esto es el cese de actividades de la rama judicial durante cinco meses de pandemia por el covid-19.



Por su parte el profesor Hernando Torres, decano de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), destacó que “entre los diversos proyectos de ley que plantean una reforma a la justicia, poco se habla del desarrollo del derecho fundamental al acceso de justicia para los colombianos, el cual está lleno de barreras como las económicas y la multiplicidad de trámites, entre otros”.

Entre tanto, el abogado penalista Fabio Omar señaló que “en Colombia la justicia está en un déficit estructural que se refleja en la falta de jueces, fiscales e investigadores judiciales, sin que haya una solución pronta”.

Escuche aquí los panelistas que señalan que la justicia no ha estado a la altura.

UN Periódico Digital