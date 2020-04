Por coronavirus se prolonga tres meses duración del servicio militar

De cara a la declaratoria de la Emergencia Económica, Social y Ecológica, y la expedición de varios decretos que buscan la adopción de medidas para frenar la propagación del coronavirus, se decidió que dos contingentes del Ejército y tres grupos de la Policía, que estaban a punto de terminar su servicio militar, se mantengan por tres meses más en la línea de acción.



Así quedó establecido en el Decreto 541 de 2020, con fecha del 13 de abril del año en curso. Esto, porque la emergencia que generó la pandemia provocó la cancelación del proceso de incorporación previsto para este año.

En Colombia, de acuerdo con el artículo 13 de la ley 1861 de 2017 que reglamenta el servicio de "reclutamiento, control de reservas y la movilización", el servicio militar obligatorio será de 18 meses y el servicio militar de bachilleres será de 12 meses.



Esa norma, en todo caso, fue modificada por la Corte Constitucional desde febrero de este año, cuando estableció que el servicio militar tendrá la misma duración para bachilleres y regulares (quienes no tienen esos estudios), por lo que durará 12 meses y de allí en adelante, tanto los unos como los otros pueden decidir si quieren continuar o no hasta completar los 18 meses.



Para los tres primeros meses de este año estaba previsto el proceso de incorporación del 2020, pero "en atención a la emergencia sanitaria declarada por el ministerio de Salud y Protección Social con ocasión a la pandemia se canceló el proceso de incorporación de conscriptos (...) este año", señala el decreto.



Esto por las restricciones de movilidad, lo que impidió que los jóvenes se acercaran a los distritos de reclutamiento y se cumpliera con la incorporación de "nuevos soldados que prestan servicio militar obligatorio para relevar a los grupos contingentes 4C de 2018, y 2C de 2019 que corresponde aproximadamente a 16.241 soldados".



El decreto indica que, por la emergencia, no fue posible realizar los exámenes médicos de admisión a los dos nuevos contingentes que los remplazarían, y se recuerda que dichos exámenes "son requisito indispensable para ingresar a la Fuerza Pública". Se explica, además, que de haber habido una incorporación no se hubiera podido "llevar acabo su entrenamiento y preparación para operar, proceso que dura mínimo tres meses".



Por eso, agrega el decreto, será "necesario mantener los 16,241 soldados que cuentan con entrenamiento y experiencia operacional con el objetivo de fortalecer las acciones de control militar en la zona de frontera, cascos urbanos y área rural", sumado a las actividades que vienen desarrollando en pro de la ciudadanía en zonas vulnerables para evitar la propagación del coronavirus.

En el documento también se refieren a los cerca de los 11.479 auxiliares de la Policía, la otra modalidad de prestar servicio militar, que deberán permanecer por tres meses más en servicio.



Se indica que, inicialmente, la Policía Nacional había planificado la incorporación de 24,820 auxiliares de policía para suplir la necesidad de servicio en las unidades policiales, pero solo logró que 19.170 se inscribieran, lo que se traduce en un "déficit de 5650 auxiliar de la policía".



Atendiendo la emergencia, se revisaron las fechas de licenciamiento de los diferentes contingentes "para finales de los meses de abril julio y se estima que podrían salir aproximadamente 11,479 auxiliares de policía", a quienes también se les amplió el servicio por tres meses.



"El personal de la policía en la actualidad cumple funciones de apoyo a las actividades de servicio en todo el territorio nacional, siempre enfocadas a la seguridad y la convivencia ciudadana, en ese orden de ideas, el personal de auxiliares de policía se les amplía la prestación del servicio militar obligatorio", se lee en en documento.



Se expone, por último, que tampoco se pudo abrir la convocatoria para los nuevos auxiliares de la Policía por el coronavirus, y las medidas de aislamiento social adoptadas.



JUSTICIA

En Twitter:@JusticiaET