Hurto informático: 'Con una sola llamada me robaron mis ahorros'

El director del Centro Cibernético de la Policía, el coronel Luis Atuesta, le confirmó a EL TIEMPO que se ha incrementado la actividad "maliciosa" a través de internet, y las llamadas de inescrupulosos para concretar hurtos a través de las plataformas.



El oficial señaló que un factor que ha influido es que los ciudadanos están usando de manera masiva la internet, por el aislamiento obligatorio, y hacen sus compras a través de páginas que ofrecen este tipo de servicios, además de transacciones bancarias.

"Inescrupulosos se aprovechan de la situación, desde el Centro Cibernético hemos detectado 195 páginas falsas en internet donde se ofrecía todo tipo de servicios, y que sirven para hurtar los datos bancarios", señaló el coronel Atuesta.



En el Centro Cibernético de la Policía, www.caivirtualpolicia.gov.co los ciudadanos podrán encontrar las 18 modalidades - modus operandi- más frecuentes utilizadas por los delincuentes para robar tanto datos como la información bancaria, y las recomendaciones para evitar caer en manos de los 'avivatos'.



Una de las modalidades que en este momento se ha incrementado es la de hurto a través de medios informáticos, de acuerdo con la Policía, entre el primero de febrero y el 31 de marzo, comparando 2019 y 2020, se han incrementado en un dos por ciento, al pasar de 1.830 casos el año pasado a 1.861 este año.



(Le puede interesar: Este es el paso a paso para hacer pagos por PSE en cuarentena)



Básicamente, estas denuncias se centran en el hurto a cuentas de ahorro, corriente y de tarjetas de crédito, pese a que los bancos lanzan continuamente alertas a sus usuarios sobre "que nunca piden claves o datos personales, y que los mismos no se deben proporcionar", pero las redes criminales que se lucran de esta actividad ilícita, advierten las autoridades, son hábiles para envolver y engañar a sus víctimas.



Las transacciones bancarias son seguras, siempre y cuando se realicen desde la plataforma oficial de la entidad.



Este diario transcribe la denuncia de una ciudadana, que en medio de la pandemia, fue víctima de "hurto por medios informáticos".

'Llamaron de manera insistente y termine digitando mi clave"

"El lunes en la mañana estaba en mis actividades acostumbradas, tengo la fortuna de poder trabajar desde la casa. Entró una llamada a mi celular, y el hombre que saludó se presentó como funcionario de mi banco, y me advirtió "que por motivos de seguridad la llamada estaba siendo grabada y monitoreada".



Con tono amable me explicó que la llamada se debía a que estaban actualizando la seguridad en las plataformas, y paralelo a su diálogo, que se torno rápido, entró un mensaje de texto al celular, por el mismo en que estaba atendiendo al supuesto funcionario bancario, con una advertencia sobre el cambio de mi clave y una cifra de ocho dígitos. El hombre me dijo, "le acabamos de enviar un mensaje de texto, por favor deme los números que le llegaron".



Interpreté que era un mensaje del banco y se los dicté, al tiempo entraba a mi correo una comunicación del banco, con mi nombre, en el que me advertía "asignaste con éxito una nueva clave de ingreso a -nombre del banco - banca móvil", y me pedían comunicarme con ellos si el cambio no lo había hecho yo.



El hombre fue tan ágil, hablaba tan rápido, que terminó confundiéndome. Acto seguido me pidió tener a la mano mi tarjeta débito. Le dije que no la tenía, y su respuesta fue que se volvería a comunicar conmigo en los próximos minutos para completar el proceso.



En ese momento no le presté atención al tema, y no tuve la conciencia revisar los correos que habían llegado del banco donde tengo mi cuenta de ahorros.



Pasada media hora, llamaron en repetidas ocasiones, y no quise contestar, lo que debía haber interpretado como otra alerta para evitar lo que terminó siendo un robo.



Cansada de su insistencia, respondí, pensé "me los voy a quitar de encima". Repitió el proceso inicial, hablar del seguro de plataforma, enviaron el mensaje de los ocho dígitos, entró el mensaje del banco, pero esta vez si tenía mi tarjeta débito a la mano.



¿Qué me sorprendió? que el buen hombre, para darme confianza sobre la veracidad de la llamada del banco, me dictó los 16 números asignados a mi tarjeta débito, la fecha de vencimiento del plástico, la última transacción realizada - fecha y monto - y mi número de cédula.



Para mi en ese momento era claro que la llamada era de mi banco. En la Policía, cuando fui a interponer la denuncia, me explicaron que en cuanto les dicté los ocho números que entraron por el mensaje de texto, los delincuentes tuvieron acceso a la plataforma del banco y que por eso tenían mis datos.



Lo grave, es que pese a las alarmas, advertencias, mensajes de publicidad y testimonios, me dijeron "por favor busque su teclado numérico y cuando le indique marque su clave", y la digité. Sí, ya sé que están pensando, pero en serio, la envuelven a uno.



En ese momento, inocente de que era víctima de un robo, el falso funcionario me pidió que anotará el número de radicado de la actualización de seguridad, me dictó los números de servicio del banco a nivel nacional. Lo que estaba haciendo era tiempo para extraer lo que tenía en la cuenta de ahorros a través de una transacción sin tarjeta.



Se despidió y me dijo, recuerdo que habló con... y de inmediato me entró un correo del banco: "Te informamos que el día 2020-04-20 a las 15:03, realizaste un retiro sin tarjeta de la cuenta terminada en 3970 por un valor de XX, a través de nuestro servicio de Cajeros Automáticos", y en ese momento reaccioné y me di cuenta que había facilitado todo, de la manera más absurda, para que me robaran.



Al principio sentí mucha rabia, yo que me considero una persona inteligente y que jamás caería en un engaño tan bobo, caí. El guayabo moral es el que me ha dado duro, me sentí burlada. Hoy, entiendo que a cualquiera nos puede pasar, por eso comparto mi historia, pero no doy mi nombre, porque aún siento pena por haberme dejado engañar



Y aunque no lo crean, el miércoles en la tarde me volvieron a llamar, no lo podía creer, ni siquiera se toman la molestia de tachar a sus víctimas de la lista, pero claro, está vez no caí y mi reacción fue otra.

Interponer la denuncia es vital

De acuerdo con el Cai virtual, es importante interponer la denuncia en todos estos casos, porque se puede tratar de establecer una línea de acción para ubicar a los delincuentes.



Entre el primero de febrero y el 31 de marzo, comparando 2019 y 2020, se han incrementado las denuncias por hurto a través de medios informáticos en un dos por ciento, al pasar de 1.830 casos el año pasado a 1.861 este año.



Por modalidades 2019 2020 porcentaje



Pagos en línea 611 628 3

Internet 410 547 33

Cajeros automáticos 554 433 - 22

Banca móvil 151 173 15

Datafonos 62 44 - 29

Audiorespuesta 42 36 - 6





Por ciudades 2019 2020 porcentaje



​Bogotá 527 529 0

Cali 186 215 16

​Medellín 219 192 -11

​Bucaramanga 81 94 16

Barranquilla 103 88 -15

Recomendaciones para evitar caer en el hurto informático

El Centro Cibernético de la Policía Nacional asegura que es importante para evitar caer en manos de estás redes que se ingrese a los portales bancarios, únicamente desde sitios de confianza, evitando ser víctima del hurto de las credenciales de acceso y posteriores fraudes.



- Nunca suministre sus claves de acceso, ni códigos de seguridad que le lleguen a su celular como sistemas de seguridad.



- Por precaución, recordar tener activada en sus cuentas bancarias la opción de compras por internet. Cuando se desee realizar alguna compra por esta vía, ingresar previamente en el portal bancario y desbloquear momentáneamente la opción de compras por internet, realizar la compra e inmediatamente volverla a bloquear.



- Ingrese a su portal bancario digitando la URL exacta de su banco, en la barra de direcciones del navegador, evite hacerlo mediante los motores de búsqueda, así evitará ser víctima del Phishing.



- Realizar las operaciones bancarias en absoluta calma, La gran mayoría de personas son víctimas de fraude debido a que no usaron el sentido común y no se percataron de los detalles que los alertaban. Por ejemplo, las fallas ortográficas en el sitio web del banco por las que se deduce que es una página falsa o las incoherencias en las llamadas que suplantan al banco.



- No se confíe 100% del 'match' entre el interlocutor y los datos de la cuenta bancaria, algunas cuentas bancarias pueden ser fruto de una suplantación.



- Si los comercios le brindan la tranquilidad de efectuar operaciones comerciales en sus plataformas digitales, continúe allí, no permite que lo lleven a finiquitar el proceso de adquisición por aplicaciones de mensajería que no permiten rastrear a los ciberdelincuentes.



- Verifique los cajeros electrónicos antes de utilizarlos y si nota alguna anomalía evite usarlos e informe inmediatamente al banco para su revisión.



- No acceda a los enlaces desconocidos, pueden contener Malware o llevarlo a formularios que lo convencerán de suministrar los datos que conllevan al fraude.



- Esté atento a su señal de celular, en especial si es el que está inscrito en sus cuentas bancarias, puede ser víctima de la reposición de Sim Card, que termina en transferencias no consentidas de activos y demás modalidades asociadas al fraude.



- Para cuentas empresariales, se sugiere solicitar el Token asociado a la cuenta bancaria.



- Para cuentas empresariales, se sugiere tener un computador exclusivamente para las transferencias bancarias, y conectarlo a internet sólo cuando se vaya a efectuar transacciones.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET