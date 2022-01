Cada año la Fuerza Pública abre convocatorias para que los ciudadanos colombianos ingresen a sus filas para desarrollar actividades operacionales o administrativas y bajo dos rangos: oficiales o suboficiales.



En el área administrativa se encuentran los profesionales, aquellos ciudadanos que ingresan a Ejército, Armada, Fuerza Aérea o Policía graduados - de carrera en universidad - y que son requeridos de acuerdo a las necesidades de cada institución.



Cada Fuerza es autónoma de hacer la convocatoria - fecha de inscripción - aunque los requisitos básicamente son los mismos, el primero: ser colombiano de nacimiento.



En este momento el Ejército Nacional tiene abierta la convocatoria, hasta el viernes 14 de enero, y está solicitando personal graduado en medicina, contaduría, psicología y varias ingenierías, entre otras carreras.



Los interesados deben cumplir con el proceso de selección y en caso de ser convocados pagar en promedio 15 millones de pesos que comprende la matricula, el valor del equipo y los elementos de campaña.



El curso dura tres meses, en ese lapso recibe un pago equivalente a dos salarios mínimos vigentes por mes, en el caso de la convocatoria actual del Ejército, ingresan en marzo y se gradúan en junio como tenientes,

Para ingresar a la Fuerza Pública no debe registrar antecedentes penales o en la Procuraduría.



Es importante que tenga en cuenta que al ingreso la edad no puede superar los 29 años y seis meses.



Los interesados deben tener al día los registros y certificados de estudio, desde la secundaria y tener las actas de grado y en el caso de los profesionales en el área de la salud el certificado del Registro Único Nacional del Talento Humano en salud, RETHUS.



De igual forma, debe tener en cuenta que la hoja de vida no puede tener datos falso, y que se realizará una visita (en este momento virtual por la pandemia) para conocer su lugar de vivienda y núcleo familiar.



Además de superar las pruebas físicas y psicológicas. Recuerde que podrá ser enviado a trabajar a cualquier lugar o zona del país.

Beneficios de hacer parte la Fuerza Pública

Entre otros: de acuerdo con la ubicación podría recibir una prima por hacer parte del cuerpo administrativo, otra por ser especialista ( una vez acredite el estudio superior) y otra por orden público.



Y el derecho a subsidio familiar del 30 por ciento adicional sobre el salario básico si es casado y a un 5 por ciento adicional por el primer hijo y a un 4 por ciento adicional por el segundo hijo.

