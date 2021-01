Contraloría interviene cuentas del Distrito sobre multas de tránsito

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, firmó una resolución de siete páginas en la que ordenó intervenir las cuentas en las que la Alcaldía de Bogotá, la Secretaría de Movilidad y la de Hacienda recaudaron las multas de tránsito para los años 2016, 2017, 2018 y 2019.

Esa intervención sobre estos recursos públicos se dio por una queja que presentó la Federación Colombiana de Municipios y que hace parte de un litigio jurídico de vieja data, pues la federación reclama que, supuestamente, el Distrito no ha cumplido la Ley 769 del 2002 y no les ha transferido el 10 por ciento del recaudo de las multas, no solo en los años intervenidos por la Contraloría, sino en los últimos 18 años.



Esa ley asegura, en su artículo 10, que el 90 por ciento de las multas irán para los entes territoriales con autoridades de tránsito, y el otro 10 por ciento para Fedemunicipios, con el fin de administrar el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).



El dinero que no les ha entrado en esos 18 años es una suma de 236.000 millones de pesos, según Fedemunicipios. Pero además asegura que, sumándole intereses y perjuicios, el monto podría llegar a unos 310.000 millones de pesos.



Por esa presunta “apropiación indebida de recursos”, Fedemunicipios tiene contra el Distrito una demanda en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como una denuncia en la Procuraduría contra más de 16 secretarios de las alcaldías de casi dos décadas. También presentó en octubre del año pasado, a través de su apoderado Isnardo Gómez, la queja ante la Contraloría.



En ella sostiene que el Distrito “voluntariosa y conscientemente” ha decidido no aplicar lo que dice la ley, “apropiándose indebidamente del 10 por ciento del valor de cada multa”.

En consecuencia, en vista de los nuevos poderes que le dio al ente de control una ley del 2019 que reformó el control fiscal, el organismo aseguró que puede ordenar estas intervenciones funcionales.



Por eso, el Contralor General ordenó la intervención, afirmando que la decisión se toma “teniendo en cuenta el origen de los recursos y su impacto social y económico en el ámbito local, así como por la relevancia en la sociedad que tiene el correcto uso de los recursos públicos”.

La intervención, aseguró, se mantendrá hasta que la Contraloría termine su investigación sobre cómo se está usando este dinero, incluyendo una decisión de fondo sobre si hay algún tipo de responsabilidad fiscal.



El caso le fue asignado a la Contraloría Delegada para la Gestión Pública y a la Contraloría Delegada para la Responsabilidad Fiscal, para que investiguen si ha habido algún detrimento.



En algunos de los estrados judiciales en los que el tema ha sido ventilado, en el pasado la Alcaldía de Bogotá ha defendido su posición, afirmando que supuestamente Fedemunicipios solo puede quedarse con el 10 por ciento de lo que recaude el Simit, no lo que recauden las secretarías de tránsito.

Y en el 2018 señaló que la federación estaba destinando los recursos para usos distintos a administrar el Simit.



