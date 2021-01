Impugnan fallo que dio más tiempo a Fajardo en caso por Hidroituango

Luego de que un juzgado de Medellín ordenó a la Contraloría darle más tiempo a varios de los implicados en el proceso por Hidroituango para que presenten sus descargos, el órgano de control impugnó la decisión.



Esto a partir de un fallo de tutela del juzgado quinto de ejecución de penas de Medellín, que tuteló el derecho al debido proceso y defensa del exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, así como de Jhon Alberto Maya Salazar, exgerente de Hidroituango, María Eugenia Ramos Villa, exsecretaría de Planeación Departamental, Federico Restrepo Posada, exgerente de EPM, y Rafael Nanclares Ospina, exsecretario de Infraestructura .

El fallo de tutela el juzgado ordena a la Contraloría aclarar a los demandantes que los 10 días de plazo para descargos comienzan a correr una vez se resuelva una consulta dentro del proceso.



A comienzos de diciembre de 2020, la Contraloría General imputó cargos dentro del proceso de responsabilidad fiscal a 28 personas, entre ellas varios exgobernadores de Antioquia y exalcaldes de Medellín, por el presunto daño al patrimonio del Estado producto de los hechos relacionados con la hidroeléctrica.

Frente a este fallo de tutela, la Contraloría informó que esa decisión "ordena a la Contraloría General dar un plazo superior al que indica la ley especial aplicable, para que los imputados formulen argumentos de defensa y soliciten y aporten pruebas, sin embargo, esta situación no afecta el fondo de la decisión de imputación contenida en el auto 1484 de 2 de enero de 2020".



Añadieron que impugnaron este fallo pues no comparten la posición del juez y que la ley aplicable al proceso de responsabilidad fiscal da tanto el término de los 10 días como la fecha a partir de la cual se debe contabilizar, que es "a partir del día siguiente a la notificación del auto de imputación y no a partir de que se decida el grado de consulta respecto de los archivos contenidos en el auto 1484".

