Contralor radica proyecto para evitar malversación de recursos

El Contralor General Carlos Felipe Córdoba radicó en el Congreso un proyecto de ley que trae cambios fundamentales en la forma en la que se hace control fiscal en el país.

El proyecto crea un modelo de vigilancia de recursos públicos que, según la Contraloría, es “preventivo y concomitante”.

Estos cambios le permitirían a la Contraloría adelantar investigaciones en tiempo real y además, le permitiría aplicar la llamada función de advertencia, mecanismo que fue tumbado hace varios años por la Corte Constitucional.



La Contraloría dice que este cambio le permitiría hacer un control sobre los riesgos de detrimento patrimonial que se evidencien en tiempo real en una entidad. Esa función se haría, dice la Contraloría, sin que esto implique que se está haciendo un control previo.

"En este nuevo modelo más allá de la certeza del daño, se requiere la evidencia del riesgo", dijo la Contraloría.



Para poder realizar esa forma de control fiscal

“Se trata de actuar en tiempo real frente a las fuentes y usos del recurso público y no de manera póstuma, cuando ya el daño se materializa”, dijo el Contralor.



Córdoba dijo que las contralorías deben dejar de ser “notarios del daño público”, por lo que no se pueden limitar a registrar el mal uso o desvío de recursos, y luego a buscar su resarcimiento.



El Contralor propone asignar funciones jurisdiccionales a las contralorías, para el trámite y la toma de decisiones de un proceso de responsabilidad fiscal, otorgándoles a los funcionarios investigadores las mismas facultades de un juez.



Esa transformación, dice la Contraloría, mejoraría el manejo de pruebas, usar facultades de Policía Judicial, garantizar la imparcialidad, doble instancia, celeridad, especialidad y seguridad jurídica.



El Contralor también propone crear una función de intervención en las contralorías territoriales cuando se encuentre que en estas entidades no hay objetividad, imparcialidad o ausencia técnica para llevar un proceso.



