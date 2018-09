Resuelva sus preguntas sobre contratos de trabajo/Consultorio Jurídico

Expertos de la Universidad Libre a través de este consultorio jurídico le brindan a los usuarios de ELTIEMPO.COM asesoría legal sobre diversos temas jurídicos.

Esta iniciativa tiene el propósito de resolver de manera gratuita las dudas que los colombianos tienen frente a temas como el acoso laboral, derecho del consumidor, divorcio, arriendo, fotomultas, paternidad, contrato de prestación de servicios, alimentos, acción de tutela, deudas, acoso sexual en redes sociales y conflictos laborales, entre otros.



Semanalmente este consultorio jurídico responde 10 preguntas que los usuarios nos envían en el transcurso de la semana.



Si usted es tiene una duda legal puede diligenciar este formulario para ayudarle a resolver su caso con juristas expertos en cada materia.



En esta ocasión, Sebastián Gómez, abogado especialista en derecho laboral de la Universidad Libre explica las modalidades del contrato de trabajo, la forma en qué funciona el período de prueba, los derechos y deberes del trabajador, lo que puede exigir el empleador y todo lo que significa el contrato laboral.

Vea el Facebook Live con el experto

Estas son las 10 respuesta de la semana que los usuarios consultaron

Tutela

Pregunta: En el 2011 tuve una miomectomia (me quitaron unos miomas) y en el 2012 me afilié a Colsanitas medicina prepagada. Resulta que me volvieron a salir miomas y me están generando una anemia fuerte. Por ello quisiera saber si hay forma de poner una tutela contra Colsanitas debido a que me negaron la operación por la preexistencia de los miomas. VEA LA RESPUESTA ACÁ

Laboral

Pregunta: En este momento tengo 53 años y 7 meses, estoy en un tratamiento por cáncer de mama que término en octubre 31 de 2019. Quiero saber si mi empresa me puede cancelar el contrato ya que llevo 28 años laborando, los últimos 10 años con contrato a término indefinido. Van a realizar una reestructuración porque económicamente la empresa está mal. El ocho de enero de 2020 cumplo 54 años, ¿me acobiga la ley de prepesionados?, además me están exigiendo un segundo idioma y no lo cumplo. VEA LA RESPUESTA ACÁ

Centrales de riesgo

Pregunta: Sé qué debo en datacrédito. Lo qué no sé es cuánto y cómo llegar a un acuerdo con ellos para cancelar mi deuda con el más bajo interés posible. VEA LA RESPUESTA ACÁ

Pregunta: Si tengo acuerdo de pago con tránsito y no he pagado ¿esto me genera reporte en centrales de riesgo? VEA LA RESPUESTA ACÁ

Pregunta: Hace doce años tengo una deuda con Unitécnica de Pereira. Quiero saber si se puede hacer un derecho de petición para que me prescriban la deuda ya que ellos nunca me hicieron cobro jurídico, pero parezco en las centrales de riesgo hace 12 años. VEA LA RESPUESTA ACÁ

Despido laboral

Pregunta: Me gustaría saber como se desarrolla un proceso de conciliación ante el ministerio de trabajo por despido sin justa causa. VEA LA RESPUESTA ACÁ

Deudas

Pregunta: Estuve en mora con el grupo éxito 568 días. Sin embargo siempre estuve interesado en cancelar y llegaba a acuerdos de pago. Por ello pagué la totalidad de lo que debía el 30 de abril de 2017 y a la fecha me aparece un castigo por mora. ¿Qué posibilidades hay que ese castigo sea retirado? VEA LA RESPUESTA ACÁ

Pensiones

Pregunta: Mi papá falleció hace 19 años, en ese momento él tenía 25 años. Actualmente tengo 22 años, curso séptimo semestre de administración de empresas y quisiera saber si tengo derecho a algún tipo de pensión por parte de mi padre. VEA LA RESPUESTA ACÁ

Accidente de trabajo

Pregunta: El 28 de abril tuve un accidente laboral. Yo trabajo con el Dane realizando los censos y desde esa fecha estoy incapacitada. La Arl cumplió con todos mis tratamientos y hasta el momento todo este bien, me han pagado cumplidamente mi sueldo.



Lo que me tiene preocupada es que el 30 de agosto se acaba el contrato y mi incapacidad va hasta el cuatro de octubre y lo más probable es que me la prolonguen. ¿Quisiera saber si no me renuevan el contrato ellos deben seguir pagando mis prestaciones y algo de mi sueldo? VEA LA RESPUESTA ACÁ

Laboral

Pregunta: Desde hace 18 años mis padres están viviendo en una finca pequeña la cual pertenece a un tío. Ellos acordaron verbalmente que mis padres vivirían allí por tiempo indefinido y que además de cada cosecha producida a mi tío le correspondería el 20 por ciento y a mis padres el 80 por ciento restante. Todo se ha venido realizando de esa manera. Sin embargo, ahora mi tio le pidió la finca a mis padres y mi pregunta es si ellos tienen derecho a recibir alguna liquidacion o indemnizacion por el tiempo laborado allí. VEA LA RESPUESTA ACÁ



