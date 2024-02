Tome nota de estos consejos para enseñar a los niños a ahorrar energía eléctrica

En el momento cuando un adulto le enseña a un menor sobre el ahorro de energía desde una temprana edad, los niños tienen más probabilidades de crecer adoptando buenos hábitos, y con ello, pueden usar de una mejor manera los dispositivos electrónicos a los que están expuestos.



(Puede leer: La Unesco urge a Latinoamérica a actuar para frenar la caída del aprendizaje).

Es importante destacar que el 21 de octubre de cada año, se celebra el Día Mundial del Ahorro de Energía, de tal manera que es indispensable resaltar que desde casa, los padres pueden generar conciencia en los más pequeños acerca del consumo de energía, y adoptar medidas para ahorrarla.



Así, es preciso mencionar que en un informe publicado en noviembre del 2023 por Kaspersky, empresa dedicada a la seguridad informática reveló que casi la mitad de los menores españoles, un 47%, tienen su primer contacto con dispositivos conectados a internet antes de cumplir los 7 años, incluso si solo se trata de ver dibujos animados.



Dato que no solo permite establecer que los menores tienen contacto con dispositivos electrónicos a temprana edad, sino que también a partir de ahí y conforme a las actitudes que van asumiendo se podría determinar su uso consciente.



(Puede leer: Lectura: ¿qué es la prosodia y cómo ayuda a mejorar la fluidez al leer en voz alta?).

Facebook Twitter Linkedin

Tecnología, juegos y niños. Foto: iStock

Consejos para enseñarle a los niños a ahorrar energía con algunos dispositivos electrónicos

Tenga en cuentas los siguientes consejos para ahorrar energía, según el portal web de Guía Infantil, revista gratuita para padres, madres y embarazadas frente a la educación, salud y otros temas de interés.



- En primera instancia, usted no debe olvidar que uno de los aspectos más importantes es el ejemplo que le da a sus hijos o los menores de edad con quienes conviva. Pues, de primer impacto usted va a ser su principal ejemplo a seguir.



- Lo siguiente que puede hacer es contarle al menor de dónde viene la energía y algunos detalles simbólicos, como la conexión entre el medio ambiente y esta.



Entonces, si quiere que un menor tenga buenas bases, acciones y conductas en torno al cuidado de la energía, usted también debe ser responsable con este tipo de situaciones.



(Puede leer: ¿Se convertirán los chatbots en los profesores de sus hijos?).



- Enseñarle a los menores a que deben encender las luces cuando realmente se necesite y así los aparatos electrónicos.



- Explicarle a los niños que cuando ya no se están utilizando los aparatos electrónicos se deben apagar. Un ejemplo de ello son los computadores, portátiles, tabletas digitales, Xbox, entre otros.



- También puede pasar tiempo de calidad con los niños, esto significa que puede usar juegos que no sean netamente electrónicos. Por ejemplo, la lotería, el bingo, el tío rico, UNO, entre otros juegos de mesa que no consumen energía eléctrica y, por tanto, mantienen al menor distraído.



- Una de las rutas clave que usted puede utilizar con los niños sobre el ahorro de energía es utilizando el método del juego. Explíquele por medio de cuentos, juegos de memoria, entre otros, según el niño, como puede ver el cuidado de la energía en su hogar como algo divertido y entretenido.

​

LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...