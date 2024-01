Consejos para ahorrar energía de la batería del carro: esto debe saber

Algunos de los elementos que tienen los vehículos son más importantes que otros, entre los que se encuentra la batería.



Esta es imprescindible en el funcionamiento del vehículo, puesto que este elemento es el responsable de la energía inicial y para que el motor funcione de manera correcta.



El buen uso de la batería puede hacer que tenga una larga vida útil, lo que le evitará estar gastando dinero en poco tiempo, por lo tanto, existen algunos consejos para hacer que estas tengan larga duración.

Primero debe tener en cuenta que, según estadísticas, la vida útil de las baterías puede estar alrededor de los cinco años, considerando que se tengan un buen funcionamiento del vehículo.



De acuerdo con el portal ‘Motor Mapfre’, es necesario arrancar el vehículo frecuentemente, mantenerlo activo algunos minutos con su sistema en marcha y recorrer distancias en él, para que el alternador pueda recargar la batería.



También, el portal recomienda evitar dejar el carro en lugares donde se presenten altas temperaturas, ya que el sol puede producir un recalentamiento en la batería, al igual que las temperaturas bajas pueden congelarla.



Lo adecuado es mantener el vehículo en lugares con temperaturas superiores a cero grados e inferiores a 30 grados, para así evitar que se dañe la batería.



(Le puede interesar: Científicos chinos crean una batería que carga el celular al 90% en 10 minutos)



Además, si tiene un automóvil guardado por mucho tiempo, procure encenderlo y recorrer con él distancias suficientes para que el alternador recupere la potencia de la batería.



El utilizar el carro para desplazamientos cortos puede hacer que la sustitución de la batería sea más pronto de lo que espera porque dañan la capacidad de esta a largo plazo.

Para ahorrar energía en la batería del carro, expertos aconsejan revisar los bornes, que son los conectores entre el sistema eléctrico y la batería, así como también, la instalación eléctrica de esta con el fin de evitar cualquier fuga.



(Lea más: De esta manera puede cargar la batería de un carro híbrido y no dañarla)



Revisar el líquido de la batería, que el soporte de esta se encuentre en buen estado y cuando parquee, estar pendiente de no dejar las luces del carro encendidas, al igual que no tener conectados dispositivos electrónicos, puesto que estos consumen la energía acumulada de este elemento, lo que podría llevar a su agotamiento total.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

