¿Cómo funciona un contrato de confidencialidad?

Un contrato de confidencialidad es un acuerdo en el que las partes se comprometen a no revelar información que sea considerada secreta como conocimientos específicos, estrategias de venta, estados financieros, contraseñas, licencias o bases de datos.



(Le puede interesar: Qué tan validas son cláusulas de exclusividad en contratos de trabajo)

Por lo general en este tipo de contratos se describe la información que se considera confidencial, y las razones por la que es clasificada de esta manera. También se exponen las circunstancias en las que puede ser divulgada.



Así como también las leyes aplicables o cláusula penal, si una de las partes incumple el contrato.



(Le puede interesar: ¿Qué hacer si le obligan a renunciar? Así puede pedir indemnización)



Si el trabajador revela los datos clasificados la empresa podrá despedirlo y hacerle cumplir la indemnización por los prejuicios causados.



Tenga en cuenta que el contrato deja de ser válido cuando su fecha caduque o cuando la información sea revelada por un tercero ajeno al pacto de confidencialidad. Sin embargo, esto depende de si el empleado firmó que se comprometía a no suministrar datos así ya no trabaje en la empresa.



(Siga leyendo: No he cumplido un año de trabajo en la empresa, ¿tengo derecho a prima?)





En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia