Estudiantes de derecho vigilarán elecciones de Consejos de Juventud

La Procuraduría General de la Nación anunció que implementará equipos interdisciplinarios para vigilar las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, que se realizarán el 28 de noviembre de 2021.



Una de las apuestas del Ministerio Público es convocar a judicantes -estudiantes de derecho- para que apoyen el proceso de veeduría. Los jóvenes que harán parte de esta iniciativa serán seleccionados de acuerdo a sus promedios y habilidades.



(Lea en contexto: Jóvenes de Cali, a ser parte del Consejo de Juventud)

Otra de las estrategias de transparencia que implementará el Ministerio Público es la activación de los comités territoriales, en cabeza de los procuradores regionales, provinciales y personeros municipales, cuyas funciones serán: la vigilancia y seguimiento al proceso de inscripción de cédulas, la veeduría a la logística del proceso electoral.

Estos comicios, como cualquier otra elección, están expuestos a un número enorme de riesgos que históricamente han sido combatidos FACEBOOK

TWITTER

Asimismo, la procuradora general de la nación, Margarita Cabello, hizo un llamado al Gobierno Nacional, a la Organización Electoral y a la Contraloría General de la República, para que evalúe cómo serán distribuidos los recursos destinados estas elecciones.



“Desde la Procuraduría estaremos vigilantes a que esta oportunidad que se abre a través de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, para empezar a saldarla, no fracase y que tampoco, y mucho menos, sea aprovechada con fines corruptos o politiqueros”, señaló la procuradora general de la nación.



(Le podría interesar: ¡Atención! Jóvenes podrán votar y ser elegidos desde los 14 años)

Cabello también advirtió que estas elecciones no están exentas del riesgo de la corrupción. "Estos comicios, como cualquier otra elección, están expuestos a un número enorme de riesgos que históricamente han sido combatidos y a otros nuevos que ya hemos identificado y que no permitiremos que se materialicen", argumentó.



Finalmente la jefe del Ministerio Público destacó lo importante de estas elecciones y afirmó que "por primera vez en la historia de Colombia los jóvenes acudirán a las urnas para elegir los Consejos Municipales y Locales de Juventud, mecanismos autónomos de participación, concertación, vigilancia y control de la gestión pública".



(Le recomendamos leer: Estas son las fechas para la primera vuelta presidencial de 2022)



Este mecanismo de participación nació de la ley 622 de 2013, que estableció el Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Sin embargo, estos consejos juveniles no habían sido implementados hasta la fecha.



En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com

Más noticias de Justicia